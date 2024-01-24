Кочанова проводит личный прием граждан. С какими вопросами обращаются белорусы

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси - уполномоченный представитель Президента по Минску Наталья Кочанова 24 января провела личный прием граждан. Традиционно не было ограничений по времени. Для решения каждого вопроса на встречу пригласили и ответственные лица. О сути проблем и географии обращений рассказала Виктория Шаркова.

Неработающие батареи, разбитые окна, неисправные лифты - проблемы с которыми столкнулись дольщики дома по улице Алферова в Минске. Жильцы недовольны. В однушке Анастасии половина окон подлежит замене. Где-то трещины и сколы, где-то отсутствуют штапики, где-то нарушены углы. На балконах у соседей окна не открываются совсем. А недавно многие квартиры и вовсе затопило водой из вентиляционных шахт. Кто захочет здесь жить?

Обращения в колл-центр застройщика ни к чему не привели. Так, Анастасия решила, что нужно идти дальше.





Для устранения недостатков спикер верхней палаты установила дедлайн -через 10 дней застройщик будет должен отчитаться об устранении недостатков. Тематика обращений, как и география, на приеме самая разная. Так, жительница Лунинца уже который год не может узаконить границы участка. Все документы на руках, вот только местная власть с ними не соглашается. Поэтому за помощью женщина обратилась в Совет Республики.

Желающих поднять свой насущный вопрос много. Вот еще одна история. Сын жительницы Костюковичей учился в Военной академии, но был отчислен. Отслужил в армии, устроился в спецподразделение "Зубр". В октябре 2023 года попал в реанимацию, после чего был установлен диагноз "сахарный диабет 1-го типа". Ситуация зашла в тупик: работать в силовых структурах он не может по состоянию здоровья, но государству за обучение нужно выплатить 53 тыс. рублей. "Мне сказали, что нашли выход из положения. Нас трудоустроят. Будут внесены изменения в законодательство", - рассказала жительница Костюковичей.

Главная задача проведения личных приемов - помощь людям. За годы Совет Республики зарекомендовал себя должным образом в решении проблем, поэтому люди и идут. В то же время парламентарии понимают, что закон под всех не пропишешь. И каждая сложная ситуация требует индивидуального рассмотрения.

Конечно, мы обязательно побываем, съездим, посмотрим, как решают вопросы местные органы власти. Для нас это важно. Важно еще и потому, что сейчас Год качества. Наша святая обязанность - рассматривать обращения качественно, в установленные законом сроки. Есть такое, когда нарушаются эти сроки. И сегодня обращались люди, которые не получили ответов на свои обращения от местных органов власти, комитетов. Такого быть не должно. Наталья Кочанова

Будь то жилищный вопрос, качество услуг водоснабжения, соцвыплаты, общественный порядок или здравоохранение - все обращения взяты на контроль и получат свое разрешение. Разумеется, в рамках правового поля.

За 2023 год членами Совета Республики рассмотрено порядка 7,5 тыс. обращений, проведено более 350 прямых телефонных линий и более 700 личных приемов граждан.