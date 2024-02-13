3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Кочанова рассказала о политической повестке на встрече с учащимися гимназии № 13 г. Минска
Ответы на самые актуальные вопросы о жизни страны, устройство аппарата госуправления, молодежный парламент и личностный рост. Эти и другие темы звучали 13 февраля на встрече председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с педагогами и учащимися столичной гимназии № 13.
Был выбран формат искренней, доверительной беседы, которая продлилась около 2 часов. Спикер верхней палаты довела информацию о политической повестке, социально-экономической жизни страны. Обсудили и предстоящий единый день голосования. Старшеклассников интересовали будущие условия труда, а также вопрос, какими качествами должен обладать высокопоставленный госслужащий.
"Много удивления, волнения, потому что это необычная встреча. Но я считаю, что это очень важно, чтобы молодежь встречалась с такими людьми, которые сейчас пишут историю нашей страны, создают все лучшее для ее жителей", - поделился впечатлениями учащийся гимназии № 13 г. Минска Марк Марцулевич.
Тот разговор, который сегодня состоялся, оставит впечатления у каждого нашего родителя, педагога и учащегося. Когда они пойдут на избирательные участки уже в виде избирателей по достижении 18 лет, то они осознанно будут делать свой выбор. Выбор в сторону развития нашей страны, чтобы мирное развитие и процветание у Республики Беларусь продолжалось многие годы.
"Получилась очень интересная встреча. Прямо в развитие того совещания, которое было у главы государства, когда Александр Григорьевич еще раз акцентировал внимание на том, что мы должны как можно больше и чаще встречаться с молодежью. Я думаю, что и ребятам понравилась эта встреча, потому что я слышала их отзывы. И по вопросам, которые они задавали касаемо нашей государственности, истории страны, о возможностях и перспективах ее развития в дальнейшем, международное сотрудничество, я увидела, что ребята пытливые и интересные", - рассказала Наталья Кочанова.
Показатель качества работы гимназии - это уровень подготовки выпускников: 92 гимназиста удостоены 153 премий специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Такие диалоги с представителями власти сегодня помогают не только дать ответы на вопросы, но и сплотить молодых людей вокруг новых проектов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов