Кочанова рассказала о политической повестке на встрече с учащимися гимназии № 13 г. Минска

Ответы на самые актуальные вопросы о жизни страны, устройство аппарата госуправления, молодежный парламент и личностный рост. Эти и другие темы звучали 13 февраля на встрече председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с педагогами и учащимися столичной гимназии № 13.

Был выбран формат искренней, доверительной беседы, которая продлилась около 2 часов. Спикер верхней палаты довела информацию о политической повестке, социально-экономической жизни страны. Обсудили и предстоящий единый день голосования. Старшеклассников интересовали будущие условия труда, а также вопрос, какими качествами должен обладать высокопоставленный госслужащий.

"Много удивления, волнения, потому что это необычная встреча. Но я считаю, что это очень важно, чтобы молодежь встречалась с такими людьми, которые сейчас пишут историю нашей страны, создают все лучшее для ее жителей", - поделился впечатлениями учащийся гимназии № 13 г. Минска Марк Марцулевич.

Тот разговор, который сегодня состоялся, оставит впечатления у каждого нашего родителя, педагога и учащегося. Когда они пойдут на избирательные участки уже в виде избирателей по достижении 18 лет, то они осознанно будут делать свой выбор. Выбор в сторону развития нашей страны, чтобы мирное развитие и процветание у Республики Беларусь продолжалось многие годы. Марина Ильина, директор гимназии № 13 г. Минска, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

"Получилась очень интересная встреча. Прямо в развитие того совещания, которое было у главы государства, когда Александр Григорьевич еще раз акцентировал внимание на том, что мы должны как можно больше и чаще встречаться с молодежью. Я думаю, что и ребятам понравилась эта встреча, потому что я слышала их отзывы. И по вопросам, которые они задавали касаемо нашей государственности, истории страны, о возможностях и перспективах ее развития в дальнейшем, международное сотрудничество, я увидела, что ребята пытливые и интересные", - рассказала Наталья Кочанова.