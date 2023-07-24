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Кочанова: Ректорский корпус должен быть представлен в Совете Республики Беларусь
Ректорский корпус должен быть представлен в Совете Республики Беларусь. О таких перспективах взаимодействия высших учебных заведений с законодательными органами заявила Наталья Кочанова. Спикер верхней палаты парламента приняла участие в Республиканском cовете ректоров.
Совет прошел на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Для представителей всех 42 вузов страны это возможность в разгар вступительной кампании, которая в этом году проходит по новым правилам, подвести промежуточные итоги.
Уже 25 июля завершится прием документов на бюджет. На встрече также обсудили вопросы дальнейшего процесса обучения, востребованности специальностей и привлечения иностранных студентов.
Мы - законодатели - ведь достаточно часто встречаемся с послами, которые работают в нашей стране, бываем в загранкомандировках, там говорят многие о том, что белорусское образование сегодня престижно. Поэтому надо решать вопросы логистически, как сегодня обеспечить перелеты в нашу страну для ребят, например, миграционные некоторые вопросы.
На Республиканском совете ректоров обсудили и обновление научной деятельности преподавательского состава, а также вклад вузов в инновационное развитие Беларуси.
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