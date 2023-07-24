Кочанова: Ректорский корпус должен быть представлен в Совете Республики Беларусь

Мы - законодатели - ведь достаточно часто встречаемся с послами, которые работают в нашей стране, бываем в загранкомандировках, там говорят многие о том, что белорусское образование сегодня престижно. Поэтому надо решать вопросы логистически, как сегодня обеспечить перелеты в нашу страну для ребят, например, миграционные некоторые вопросы.

Наталья Кочанова