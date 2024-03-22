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Кочанова: Решительно осуждаем циничное убийство мирных граждан в Подмосковье
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова от имени Совета Республики и себя лично выразила соболезнования председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко в связи с жертвами в концертном зале"Крокус Сити Холл"в результате нападения неизвестных с огнестрельным оружием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
"Мы решительно осуждаем циничное хладнокровное убийство мирных граждан. Это не что иное, как подлый террористический акт", - отметила Наталья Кочанова.
Фото ТАСС
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