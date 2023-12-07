Кочанова: Система здравоохранения Минска должна быть примером для всей страны в оказании помощи пациентам

Система здравоохранения Минска должна быть примером для всей страны в оказании помощи пациентам. Об этом заявила председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова на заседании Мингорисполкома, где рассматривался вопрос устранения недостатков в отрасли и меры по улучшению демографической ситуации в столице, сообщает БЕЛТА.

Спикер отметила, что в Совете Республики состоялось несколько совещаний по этой теме. Также вопрос рассматривался ранее на заседании Мингорисполкома. "Мы должны навести полный порядок. Выделяется столько средств из республиканского бюджета. Нужно проанализировать ситуацию, выявить проблемы и не затягивать с их решением, - сказала Наталья Кочанова. - Минск должен быть лучшим по оказанию медицинской помощи жителям страны, ведь сюда приезжают на лечение из разных регионов".

Председатель Совета Республики в первую очередь акцентировала внимание на ранней диагностике заболеваний и качественной реабилитации пациентов. Для нужд медицинских учреждений закупается высокотехнологичное оборудование, и, по словам спикера, важно дать людям возможность вовремя, без длительного ожидания пройти необходимое по показаниям обследование, будь то маммография, колоноскопия или УЗИ. Что касается реабилитации, то Наталья Кочанова считает, что нужно увеличить число учреждений, где смогут оказывать такую помощь. "Это нужно городу", - добавила она.



На заседании также обсуждались темы подготовки кадров, обеспечения медицинских работников жильем, работа санитарно-эпидемиологической службы, демография. "Многие вопросы, которые были обозначены по итогам проведенных мониторингов, уже решены. Но все равно есть проблемы, - отметила в беседе с журналистами Наталья Кочанова. - Нам необходимо закреплять кадры, чтобы молодые специалисты оставались в Минске. С этой целью в ближайшее время будет введено общежитие. Также увеличили набор в медицинские колледжи, будем предоставлять больше мест для выпускников 9-х классов. Укрепляется материально-техническая база, приобретается современное оборудование - в городе есть все возможности профинансировать эти мероприятия. Заканчивается проектирование новой инфекционной больницы, современной поликлиники в онкологическом диспансере. По поликлинике нормативный срок строительства 4 года, но городские власти пересмотрели и считают, что за 2,5 года можно ввести объект в эксплуатацию".

