Сотрудничество Беларуси и России расширяется абсолютно по всем направлениям, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщает БелТА.

"Россия - наш стратегический партнер, об этом говорили неоднократно. А нынешняя ситуация показала, что это абсолютно правильно. Потому что те вопросы, которые приходится сегодня решать и России, и Беларуси, созвучны. В рамках санкционного давления наши страны стали ближе в этом сотрудничестве. И принятое десять лет назад решение о проведении форумов регионов показывает свою эффективность", - сказала Наталья Кочанова.



Сегодня под председательством спикера прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению X Форума регионов Беларуси и России. Он пройдет 26-28 июня в Уфе.

"Сегодня мы проговорили с руководителями республиканских органов управления и местных органов власти, какие будут работать секции, какие мероприятия будут проведены в рамках форума, - отметила председатель Совета Республики. - Совсем недавно на совещании у Президента мы рассматривали ход реализации союзных программ, подписанных Высшим госсоветом. Глава государства четко обозначил, что главный вопрос в интеграции - это экономика. И, конечно, несомненно, основной составляющей в проведении нашего мероприятия является подписание контрактов и соглашений. В прошлом году было подписано контрактов и соглашений на 65 млрд российских рублей, или Br2,5 млрд. Мы рассчитываем, что в этом году будет подписано не меньше. Еще раз хочу отметить, что проведение Форума регионов - это вершина той работы, которая проходит на протяжении всего года".





Расширяется и количество тематических площадок форума. "В прошлом году было шесть секций, на которых рассматривались актуальные вопросы нашего сотрудничества, в этом году предполагается десять. На мой взгляд, очень интересная тематика выбрана в работе секций и важные вопросы, - дополнила Наталья Кочанова. - Будут озвучены вопросы, которые сегодня актуальны, - это создание совместных предприятий и производств, выпуск импортозамещающей продукции. Поэтому в этот раз на форуме будет десять секций. И сотрудничество наше расширяется абсолютно по всем направлениям".

