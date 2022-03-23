Кочанова: Треть обращений белорусов удается урегулировать максимально оперативно

Треть обращений белорусов удается урегулировать максимально оперативно. Об этом заявила Наталья Кочанова во время приема граждан в Светлогорске. Город стал одним из многих, где сегодня члены Совета Республики провели единый прием граждан в регионе. Наталья Кочанова отметила, что практика прямого диалога с властью хорошо себя зарекомендовала и будет продолжена. Сегодня на встречу с председателем Совета Республики записалось более 80 человек. Вопросы от приватизации арендного жилья до туристического законодательства.



Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы будем продолжать однозначно эту работу - это важно и для нас, и для местных органов власти, для депутатского корпуса. Радует, что люди приходят с вопросами, которые нужно урегулировать законодательно. Это нам позволяет более эффективно работать над законопроектами. Вопрос Александра Игнатенко был не просто рассмотрен, а решен после одного из приемов граждан. Житель Светлогорска уже год живет с тяжелой инвалидностью. В подъезде его дома не хватало специальных поручней. После обращения их установили за несколько дней.



Сегодня отдельные вопросы взяты на особый контроль. Жители Могилевского района попросили разобраться с незаконными действиями главы местного хозяйства. Наталья Кочанова обещала лично посетить агрогородок в ближайшее время и помочь гражданам, чьи права были нарушены.

