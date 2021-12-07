Кочанова: У белорусской молодежи много идей и инициатив

У белорусской молодежи много идей и инициатив. Об этом накануне на встрече с молодежным парламентом при Лиозненском районном Совете депутатов заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Говорили о том, какая ситуация складывается на международной арене, кому выгодно создавать против нас ложь и фейки, и как законопроекты решают эти насущные вопросы. Во время встречи участники делились своими инициативами и представляли социально значимые проекты по развитию своего района и страны.