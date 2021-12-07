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Кочанова: У белорусской молодежи много идей и инициатив
У белорусской молодежи много идей и инициатив. Об этом накануне на встрече с молодежным парламентом при Лиозненском районном Совете депутатов заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Говорили о том, какая ситуация складывается на международной арене, кому выгодно создавать против нас ложь и фейки, и как законопроекты решают эти насущные вопросы. Во время встречи участники делились своими инициативами и представляли социально значимые проекты по развитию своего района и страны.
Молодежь нашего района очень активная. У нас было не одно заседание парламента, на котором мы неоднократно обсуждали, что можно сделать для нашего поселка, как его облагородить, как сделать его лучше.
Мы реализуем проекты, связанные с социальной сферой, волонтерской деятельностью, оказываем помощь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Кроме того, участвуем в озеленении страны - акциях "Чистый берег" и "Чистый лес", создаем молодежную аллею и парк выпускников.
Работа с молодежью, поддержка молодежных инициатив - одно из важных направлений деятельности Совета Республики.
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