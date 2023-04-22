Кочанова: Ухоженная и благоустроенная страна - это наш бренд

Ухоженная и благоустроенная страна - это наш бренд. Об этом заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова на республиканском субботнике, пишет БЕЛТА.

"Это наша добрая традиция в эти апрельские дни проводить республиканский субботник. Но уже никто не ждет 20-е числа апреля - день проведения республиканского субботника - и наводит порядок. И этот день уже завершение того, что делали многие организации, учреждения нашей страны по наведению порядка. Потому что это наш бренд, мы гордимся, что у нас страна ухоженная и благоустроенная", - сказала Наталья Кочанова.

Члены Президиума и работники Секретариата Совета Республики во главе со спикером, а также члены Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь, представители администрации Московского района Минска сегодня трудятся на территории вблизи жилого комплекса "Студенческая деревня". Здесь заложена аллея мира (клен остролистный, ясень обыкновенный, около 100 саженцев). По окончании работ установлена памятная табличка - "Аллея Мира".

"Посадка такой аллеи в Год мира и созидания очень важна для нас. Тем более что мы работаем с нашей молодежью - нашими коллегами из Молодежного совета, и эта преемственность поколений. И всякий раз с нами на субботнике детки - кто приезжает со своими родителями, бабушками, дедушками. Это говорит о том, что эта традиция будет жить долго и всегда, пожалуй", - дополнила спикер.

Студенческая деревня - комплекс для студентов, расположенный вдоль улицы Чюрлениса между проспектом Дзержинского и Каролинским проездом. Вместимость - более 10 тыс. человек. На территории жилого комплекса находится 9 общежитий: БГУ, МГЛУ, БГЭУ, БГУИР, БГПУ им. М.Танка, БГМУ, БНТУ. Кроме того, здесь также расположены Республиканский центр психологической помощи, Республиканский волонтерский центр, Республиканский молодежный центр, "Клуб интернациональной дружбы иностранных студентов и выпускников", ясли-сад №213 Крошкин дом, Детско-юношеская спортивная школа по фигурному катанию на коньках главного управления спорта и туризма Мингорисполкома, 33-я городская студенческая поликлиника.

Сейчас в жилом комплексе ведется строительство еще 2 общежитий - БГМУ и БГУИР на 1030 мест. В настоящее время общежитие БГМУ возведено полностью с выполнением внутренней отделки на 80%, в общежитии БГУИР возведено 20 этажей с внутренней отделкой - 20%. Планируемая сдача - июль 2023 года. В этом году для организации работы районной молодежной стройки сформированы студенческие отряды из обучающихся учреждений высшего образования, расположенных на территории Московского района Минска. Планируется, что в рамках подготовки объектов к сдаче на районной стройке будут трудиться около 100 студентов.

Республиканский субботник проходит сегодня в Беларуси. Ожидается, что в нем примут участие около 3 млн белорусов. Мероприятие проводится на добровольной основе. В этот день белорусы благоустраивают и приводят в надлежащее состояние объекты и территории населенных пунктов, историко-культурные ценности, мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан времен Великой Отечественной войны. Также субботник может быть проведен на рабочих местах.

Половину денежных средств, заработанных в день проведения республиканского субботника, планируется направить Гомельскому облисполкому на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти (Калинковичский район). Еще 50% перечислят Брестскому облисполкому на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.