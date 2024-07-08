ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Кочанова: Устойчивое развитие регионов - приоритет государственной политики Беларуси

Устойчивое развитие регионов - приоритет государственной политики нашей страны. Сегодня там необходимо создавать условия для закрепления специалистов и молодых семей. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время заседания экспертного Совета при Совете Республики.

На рассмотрение Совета - предлагаемые изменения в ряд указов. В первую очередь это касается льготного кредитования граждан и расширения поддержки при строительстве жилья в сельской местности. Больше льгот могут предоставить тем, кто планирует строительство жилья в городах с численностью населения до 20 тыс. человек. Также на рассмотрении порядок выявления и учета незавершенных строительством индивидуальных жилых домов и дач, а также отчужденных и пустующих домов (их количество необходимо сократить).

Если говорить в целом про изменение законодательства в жилищном строительстве, то министерством при поддержке коллег госорганов подготовлено 4 проекта нормативно-правовых акта. Это и два рассмотренных сегодня в отношении господдержки индивидуального жилищного строительства. Кроме этого, расширение льгот при проведении реконструкции жилья в сельской местности и проект указа о поддержке юрлиц при строительстве ими арендного жилья для предоставления работникам.
Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси

К проблемам строительства инфраструктуры и жилья в сельской местности решено подходить комплексно, используя так называемый пакетный принцип, где в основе остается выработанная концепция жилищной политики.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все