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Кочанова: Устойчивое развитие регионов - приоритет государственной политики Беларуси
Устойчивое развитие регионов - приоритет государственной политики нашей страны. Сегодня там необходимо создавать условия для закрепления специалистов и молодых семей. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время заседания экспертного Совета при Совете Республики.
На рассмотрение Совета - предлагаемые изменения в ряд указов. В первую очередь это касается льготного кредитования граждан и расширения поддержки при строительстве жилья в сельской местности. Больше льгот могут предоставить тем, кто планирует строительство жилья в городах с численностью населения до 20 тыс. человек. Также на рассмотрении порядок выявления и учета незавершенных строительством индивидуальных жилых домов и дач, а также отчужденных и пустующих домов (их количество необходимо сократить).
Если говорить в целом про изменение законодательства в жилищном строительстве, то министерством при поддержке коллег госорганов подготовлено 4 проекта нормативно-правовых акта. Это и два рассмотренных сегодня в отношении господдержки индивидуального жилищного строительства. Кроме этого, расширение льгот при проведении реконструкции жилья в сельской местности и проект указа о поддержке юрлиц при строительстве ими арендного жилья для предоставления работникам.
К проблемам строительства инфраструктуры и жилья в сельской местности решено подходить комплексно, используя так называемый пакетный принцип, где в основе остается выработанная концепция жилищной политики.
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