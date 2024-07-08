Кочанова: Устойчивое развитие регионов - приоритет государственной политики Беларуси

Если говорить в целом про изменение законодательства в жилищном строительстве, то министерством при поддержке коллег госорганов подготовлено 4 проекта нормативно-правовых акта. Это и два рассмотренных сегодня в отношении господдержки индивидуального жилищного строительства. Кроме этого, расширение льгот при проведении реконструкции жилья в сельской местности и проект указа о поддержке юрлиц при строительстве ими арендного жилья для предоставления работникам.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси