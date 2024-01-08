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Кочанова: В Беларуси с глубоким сожалением воспринимают трагедию на Ближнем Востоке
"Самое главное, чтобы мир и спокойствие восстановились в Палестине, не страдали и не погибали люди". Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Беларуси Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом. По словам спикера верхней палаты парламента, белорусский народ с глубоким сожалением воспринимает эту трагедию. Мы как никто знаем, как страшно, когда гибнут ни в чем не повинные женщины и дети.
Наталья Кочанова акцентировала внимание на позиции нашего государств - о необходимости прекращения кровопролития и мирного урегулирования ближневосточного конфликта. Президиум Совета Республики уже сделал несколько заявлений с обращением к своим коллегам парламентариям всех стран. Сегодня нельзя допустить дальнейшей эскалации ситуации в регионе и роста жертв среди мирного населения. По последним данным, число людей, погибших в секторе Газа с начала конфликта между Израилем и Палестиной превысило 23 тысячи. Наталья Кочанова подчеркнула, что "каждый народ имеет право на свое самоопределение и спокойную жизнь".
Напомним, из сектора Газа в нашу страну эвакуировали более 40 белорусских граждан и их родных. Для пожелавших покинуть зону боевых действий был организован гуманитарный спецрейс в Египет. По возвращении у нас на родине взрослым и детям оказали всю необходимую помощь.
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