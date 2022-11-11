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Кочанова: В Беларуси выстроена действенная система по работе с детьми с ограниченными возможностями

В Беларуси выстроена действенная система по работе с детьми с ограниченными возможностями. Об этом накануне заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время заседания Консультативного совета по вопросам социальной адаптации детей с особенностями психофизического развития. Особое внимание уделили подготовке кадров, которые работают с такими малышами. Основной посыл: дети должны чувствовать себя нужными, получать достойное образование, чтобы найти себя в жизни.

Отметим, в новой редакции Кодекса об образовании отдельно уделяется внимание инклюзивному обучению и роли тьюторов - специалистов, которые сопровождают учебную деятельность ребят с особенностями развития.

Сегодня я с гордостью говорю - из 10 инвалидов, прошедших адаптацию, пятеро являются сотрудниками нашего центра, и все они мужчины, поэтому, принося домой достойную заработную плату и являясь хранителями домашнего очага, они такие же сотрудники нашего центра и работают. Их инвалидность не является препятствием для того, чтобы быть высококлассным специалистом.
Ольга Копыток, директор Территориального центра соцобслуживания населения Борисовского района
Если у ребенка нет возможности находиться в связи с его особенностями по заболеванию в коллективе и проходить общеобразовательные программы, он может включаться в воспитательные мероприятия, и это тоже очень важно. Наверное, здесь самый важный вопрос - социализации, чтобы эти детки не чувствовали себя одиноко, чтобы родители имели возможность радоваться за успехи своих детей.
Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

Подобные заседания планируют провести в медицинском учреждении или центре коррекционного развития, чтобы посмотреть, как работают с такими детьми на практике.

Фото:БелТА

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