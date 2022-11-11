Кочанова: В Беларуси выстроена действенная система по работе с детьми с ограниченными возможностями

Если у ребенка нет возможности находиться в связи с его особенностями по заболеванию в коллективе и проходить общеобразовательные программы, он может включаться в воспитательные мероприятия, и это тоже очень важно. Наверное, здесь самый важный вопрос - социализации, чтобы эти детки не чувствовали себя одиноко, чтобы родители имели возможность радоваться за успехи своих детей.

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси