Кочанова: В Китае производится много современного медицинского оборудования, которое можно использовать в Беларуси

По ее словам, интересны и подходы в информатизации медицинских учреждений - то, чем сегодня занимается белорусское Министерство здравоохранения.

В Беларуси выделяются серьезные финансовые ресурсы на развитие системы здравоохранения, отметила председатель Совета Республики. "Мы должны сегодня более эффективно использовать все те мировые современные технологии, которые есть в странах, с которыми мы сотрудничаем. Нам есть чему поучиться друг у друга. И, конечно, я с огромной радостью посмотрела китайское медицинское учреждение", - поделилась впечатлениями Наталья Кочанова.