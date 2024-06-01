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Кочанова: В Китае производится много современного медицинского оборудования, которое можно использовать в Беларуси
В Китае производится много современного медицинского оборудования, которое можно использовать в Беларуси для лечения больных. Такиммнениемвпрограмме "Панорама" поделилась председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
По ее словам, интересны и подходы в информатизации медицинских учреждений - то, чем сегодня занимается белорусское Министерство здравоохранения.
В Беларуси выделяются серьезные финансовые ресурсы на развитие системы здравоохранения, отметила председатель Совета Республики. "Мы должны сегодня более эффективно использовать все те мировые современные технологии, которые есть в странах, с которыми мы сотрудничаем. Нам есть чему поучиться друг у друга. И, конечно, я с огромной радостью посмотрела китайское медицинское учреждение", - поделилась впечатлениями Наталья Кочанова.
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