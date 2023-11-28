Кочанова: В основе работы с обращениями граждан должно быть качество

В основе работы с обращениями граждан должно быть качество, а формализм и равнодушие недопустимы. Таким мнением поделилась спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова на выездном заседании президиума Совета Республики. О результатах работы с людьми в столице сегодня говорили в Мингориспокоме. Так, за 10 месяцев года члены Совета Республики рассмотрели 5800 обращений. Это не считая прямых телефонных линий (а их было более 300) и около 500 личных приемов граждан. По количеству обращений лидируют вопросы по капитальному ремонту жилфонда и о сроках строительства жилья. Отметим, из числа всех обращений в Совет Республики 34% поступили от минчан.