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Кочанова: В основе работы с обращениями граждан должно быть качество
В основе работы с обращениями граждан должно быть качество, а формализм и равнодушие недопустимы. Таким мнением поделилась спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова на выездном заседании президиума Совета Республики. О результатах работы с людьми в столице сегодня говорили в Мингориспокоме. Так, за 10 месяцев года члены Совета Республики рассмотрели 5800 обращений. Это не считая прямых телефонных линий (а их было более 300) и около 500 личных приемов граждан. По количеству обращений лидируют вопросы по капитальному ремонту жилфонда и о сроках строительства жилья. Отметим, из числа всех обращений в Совет Республики 34% поступили от минчан.
Наталья Кочанова также подчеркнула, что к членам Совета Республики крайне редко приходят люди, которые до этого никуда не обращались. Как правило, заявители уже прошли ряд инстанций, где им либо не помогли, либо от них отмахнулись. Поэтому сегодня важно слушать и слышать человека. У граждан должно быть право обратиться в любую инстанцию, где он должен получить разъяснение или квалифицированный ответ.
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