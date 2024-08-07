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Кочанова во время приема граждан: Местным властям необходимо максимально содействовать в реализации законных прав и интересов людей
Местным властям необходимо исходить из существующих реалий и максимально содействовать в реализации законных прав и интересов людей.
Это подчеркнула сегодня председатель Совета Республики - уполномоченный представитель Президента по Минску Наталья Кочанова в ходе личного приема граждан. ЖКХ, строительство жилья, выплата пенсии, трудоустройство, соцзащита - темы подняты самые разные. Традиционно не было никаких таймингов.
Прямые вопросы на месте адресованы и ответственным лицам. Какие проблемы уже решили, а в каких еще предстоит разобраться, расскажет Виктория Шаркова.
"Пожалуйста, черным по белому написано, что он должен предупредить дежурного, с какой целью он приехал к матери. Это реально? Или это цинизм, издевательство", - возмущается жительница г. Минска Тамара Минютко.
Незаконные начисления за допуслуги и невозможность договориться с товариществом собственников - проблемы, с которыми столкнулась Тамара Владимировна. Пенсионерка перенесла тяжелую операцию, после чего еженедельно нужно было ездить в больницу на перевязки. Помочь вызвался сын. Чтобы подъехать к подъезду, требовалось открытие шлагбаума. И как снег на голову, товарищество начало выставлять счет.
Поэтому я должна платить на содержание дежурных, поскольку они обслуживали машину моего сына. Вот здесь так и написано. Я пыталась выяснить, как обслуживали - колеса подкачивали, салон пылесосили или масло меняли? Что делали?
Обращения в разные инстанции, долгие переписки ни к чему не привели. Так пенсионерка решила, что нужно идти в Совет Республики. И оказалось услышана.
Благодаря Наталье Ивановне это сработало, я получила заверение, что сын бесплатно будет заезжать во двор.
Неправильные начисления, общественный порядок или здравоохранение. Маленьких проблем не бывает. Оксана Николаевна обратилась за помощью в содействии закупки дорогостоящего препарата для онкобольного супруга. Результат не заставил себя ждать.
Я была много наслышана, как Наталья Ивановна помогает людям и радеет за их здоровье. Я написала обращение и вопрос решился в кратчайшие сроки положительно. Хочу сказать, что гражданам не нужно бояться обращаться за помощью. Все решаемо.
Помочь в решении проблем: Наталья Кочанова провела личный прием граждан
Будь то рассмотрение обращения или сегодняшний личный прием председателя, главная задача - это помощь людям.
К каждой ситуации индивидуальный подход. Так, бывший супруг бобруйчанки - дальнобойщик. Официальное трудоустройство есть, правда заграничное. Как следствие - невозможность взыскать алименты.
В Беларуси числится как безработный, алименты соответственно платит как безработный. Справиться своими силами и силами судебного исполнителя у меня не получилось, поэтому я обратилась за помощью к Наталье Ивановне.
В этот раз люди обращаются с вопросами, которые уже были предметом рассмотрения экспертного совета при Совете Республики. И что отрадно, позиция экспертов, членов Совета Республики, сходится с позицией граждан. То есть работа идет в едином ключе.
Порядка 2 тыс. обращений рассмотрели сенаторы 8-го созыва
Будь то строительство жилья, выплата пенсии или трудоустройство - каждое обращение взято на контроль и получит решение.
С начала апреля сенаторами 8-го созыва рассмотрено почти 2 тыс. обращений. Проведены 92 прямые телефонные линии и почти 200 личных приемов граждан. Для сенаторов такой опыт, безусловно, важен. Ведь есть возможность увидеть, как обстоят дела на местах. А где это необходимо, и усовершенствовать законодательство.
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