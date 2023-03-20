Кочанова: Выбранная модель развития страны - работа на результат

Выбранная модель развития страны - это работа на результат. Об этом заявила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова на заседании десятой сессии Совета Республики.

Особое внимание уделили сфере экономики. В условиях санкций показатели по отдельным направлениям не снижаются, а по некоторым наблюдается стабильный рост.

Также на сессии Совет Республики обратился с заявлением в связи с принятой Европарламентом резолюцией по Беларуси. Одобренное заключение противоречит Уставу ООН и принципам международного права. Пока в отношении Беларуси принимаются нелегитимные решения посредством давления в инфополе и на политических площадках, страна неизменно следует курсу миролюбия, добрососедства и созидания.