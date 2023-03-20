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Кочанова: Выбранная модель развития страны - работа на результат
Выбранная модель развития страны - это работа на результат. Об этом заявила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова на заседании десятой сессии Совета Республики.
Особое внимание уделили сфере экономики. В условиях санкций показатели по отдельным направлениям не снижаются, а по некоторым наблюдается стабильный рост.
Также на сессии Совет Республики обратился с заявлением в связи с принятой Европарламентом резолюцией по Беларуси. Одобренное заключение противоречит Уставу ООН и принципам международного права. Пока в отношении Беларуси принимаются нелегитимные решения посредством давления в инфополе и на политических площадках, страна неизменно следует курсу миролюбия, добрососедства и созидания.
На сессии сенаторы призвали международные парламентские структуры игнорировать политизированное мнение Европейского парламента в отношении Беларуси, а также содействовать развитию дружественных отношений между государствами. Беларусь еще раз подтвердила свою решимость противодействовать любым попыткам посягательства на суверенитет и независимость страны.
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