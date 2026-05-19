"Код непокоренных": более 3 тыс. километров патриотического пути завершились в Минске

Более 3 тыс. километров в пути, патриотические акции, трудовые десанты и незабываемые эмоции. В Минске завершилась военно-патриотическая экспедиция "Код непокоренных". Инициатива Совета Республики и Совета Федерации объединила молодежь Беларуси и России.

Накануне около Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны прошла встреча участников экспедиции с лидерами молодежных общественных объединений. Здесь собрались около 100 молодых активистов из Беларуси и России. Среди них представители патриотических организаций, молодежных советов и общественных инициатив. Участники подвели итоги экспедиции этого года и обсудили планы на следующий год.

Проект "Код непокоренных" стартовал 9 Мая и объединил молодежь Беларуси и России вокруг темы сохранения исторической памяти. В программе экспедиции - посещение военно-патриотических музеев, мемориальных комплексов, встречи с государственными и общественными деятелями, а также участие в интерактивных образовательных форматах. В Беларуси участники посетили Витебск и мемориальный комплекс "Хатынь", где возложили цветы к Вечному огню. Финальной точкой экспедиции выбрали Минск - город, который хранит память о Великой Победе и трагических страницах войны.

Арина Сафонькина, участница экспедиции: "Для каждого из нас это было невероятно. Были слезы от того, где мы проходили, где были великие места, памятные места, возложения, мемориальные комплексы. Смех был там, где мы вместе все могли собраться, обсудить что-то, подружиться, также узнать друг друга. Обмен историей, нашим генетическим кодом, который внутри нас".

Николай Пашечко, участник экспедиции (Россия): "В Беларуси я в первый раз, и, честно признаться, - под большим впечатлением. Мы побывали в Витебске, сегодня мы находимся в городе-герое Минске. Братьям-белорусам огромное спасибо за сохранение своей страны, за сохранение исторической памяти".

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ: "Наши товарищи, представители Российской Федерации, глубоко погружены в ту повестку, что Республика Беларусь - это та страна, которая действительно понесла величайшие потери. Каждый третий житель Республики Беларусь погиб во время Великой Отечественной войны от рук карателей. И мы об этом должны помнить, должны транслировать, в том числе и международному сообществу, чтобы мы гордо носили звание гражданина Республики Беларусь, настоящего патриота, который сегодня не словом, а делом доказывает, что мы готовы жить в суверенной, независимой Республике Беларусь".