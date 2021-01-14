Кодексы по вопросам административной ответственности подписал президент

Новые документы нацелены на либерализацию административной ответственности. Основной новеллой является их профилактическая и предупредительная направленность. Изменения в законодательство подготовлены по поручению главы государства. Нововведения прошли широкое общественное обсуждение, к их разработке были привлечены многочисленные эксперты - работала межведомственная экспертная комиссия. С обновленными кодексами ознакомился Юрий Шевчук.





Новые документы получились этаким симбиозом законотворчества и народного мнения

Усиление ответственности за соблюдение мер безопасности и общественного порядка

Но наряду с либерализацией законодательства в кодексе есть и моменты, которые заставят некоторых белорусов иначе взглянуть на нарушение общественного порядка. Например, в документе реализованы предложения, направленные на усиление ответственности за соблюдение мер безопасности и общественного порядка. Так размер штрафа за нарушение порядка проведения массовых мероприятий повышен до 2900 рублей. Это стоит взять на заметку тем, кому нравятся революции. Столько же почти придется заплатить и за неповиновение должностному лицу при исполнении или его оскорбление. При этом увеличена и продолжительность административного ареста за повторное участие в протестных акциях с 15 до 30 суток.

За размещение запрещенной символики физлицами полагается штраф до 580 рублей и в три раза больше, если на свой фасад бчб флаг вывесит фирма или иное юрлицо

Если и это не остудит горячие головы протестующих, и они захотят продолжить бродить по улицам под БЧБ-флагами и вывешивать их на балконы, то перед этим лучше заглянуть в новый КОАП.За размещение запрещенной символики физлицами полагается штраф до 580 рублей и в три раза больше, если на свой фасад БЧБ-флаг вывесит фирма или иное юрлицо. Также усилены меры воздействия за нарушения ПДД, сопряженные с участием в протестных акциях. Посигналил, заблокировал дорогу… Тогда не обижайся, что придется ответить перед законом.

Предусмотрена жесткая ответственность и за распространение персональных данных правоохранителей

Жесткие меры по отношению к нарушителям общественного порядка применяются во всем мире. Например, для всего западного мира полицейский неприкосновенен. На агрессивный выпад в свой адрес сотрудник полиции США по закону имеет право ответить применением табельного оружия. Гражданину, посягнувшему на стража порядка, вменяется уголовное преступление класса С. Это тюремное заключение от года до 15 лет. Если у дебошира при себе оружие - это 25-летний срок. Плюс штраф до 10 тысяч долларов. Штрафы за оскорбление представителя полиции в Германии: только за обращение на ты - 600 евро, покрутишь пальцем у виска - 750, а покажешь средний палец - выложишь 4 тысячи евро. В случае нападения на полицейского наказание подразумевает лишение свободы сроком до 5 лет. В Великобритании за нападение на стража порядка при исполнении сразу заключают под стражу. Во Франции будут стрелять без предупреждения. Что же касается использования запрещенной символики, то в Германии за это грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф. В Польше наказывают штрафом, ограничением свободы или заключением на срок до двух лет. А в Литве, Латвии и Венгрии – штраф в несколько сотен евро.

При этом в неполитической сфере ставка делается на профилактику. То есть - карательный уклон исключается

C вступлением в силу нового Кодекса об административных правонарушениях ездить пьяным в Беларуси станет дороже

При этом увеличится не только штраф, но и срок лишения водительских прав с 3 до 5 лет. Если авария обернется смертью человека, то виновник ДТП будет лишен права управления авто уже не на 5 лет, а на 8.Но в то же время из Административного кодекса исчезнет 110 ныне действующих норм. В 230 составах корректируются санкции в сторону их уменьшения. Также уменьшен либо вообще исключен нижний предел санкций в целом ряде административных правонарушений, также снижены верхние границы наказаний в отдельных статьях. Все это говорит не только об изменениях в КОАП, но и о его либерализации. К слову, если у человека не найдется денег заплатить штраф, в тюрьму его сажать никто не станет. В этом случае человеку предложат поучаствовать в общественных работах. Это апгрейд старой меры наказания, которая когда-то применялась к нарушителям.

Основные новеллы новых кодексов