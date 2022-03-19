Кофеманам на заметку - чем заменить кофе, если врач рекомендовал отказаться от бодрящего напитка

Разговоры о кофе не утихают столько же, сколько мы его пьем. Но как бы мы его ни любили, факт остается фактом - есть ситуации, когда кофе нужно пить меньше, а то и вовсе заменить.



Кофеин - это природный стимулятор, который позволяет взбодриться и избавиться от сонливости. Он содержится не только в кофе, но и в продуктах растительного происхождения, напитках и некоторых лекарствах.



Это вещество содержат около 60 различных видов растений и продуктов из них, которые часто используются в качестве пищевых добавок и компонентов для лекарственных препаратов. Перед вами рекордсмены по содержанию кофеина, кроме кофе.







В каких напитках содержится кофеин?

Если вы хотите обрести заряд бодрости без чашки кофе, то вам будет полезно узнать, в каких напитках содержится кофеин.

чай

напитки с листьями коки

газированные напитки

какао и горячий шоколад

энергетики





При каких заболеваниях кофе противопоказан?

сердечно-сосудистые заболевания остеопороз беременность и кормление гастрит и язва болезни почек давление

Самые распространенные заменители кофеина:

цикорий

Олдскульный заменитель кофе без кофеина. Считается, что впервые этот напиток появился в 1800 годах во Франции во время массового дефицита кофе. Корень цикория - хороший источник клетчатки, также он помогает улучшить состояние микробиома кишечника, оказывая положительное влияние на иммунитет. Это связано с тем, что цикорий содержит инулин - тип пребиотика, способствующий росту полезных бактерий в кишечнике. К тому же инулин и другие соединения в корне цикория помогают контролировать уровень сахара в крови.

напиток из боярышника

В этих ягодах содержится большое количество органических кислот, дубильных веществ, жирных масел, необходимых для нормального функционирования систем и органов. Готовить ягодный кофе очень просто. Нужно высушить ягоды в духовке, а затем измельчить их в кофемолке. Последний этап - заварить порошок кипятком и настоять в течение нескольких минут.

ячменный кофе

Элементы злака способствуют снятию воспалений слизистой желудка, облегчают протекание болезней почек. В их составе присутствуют углеводы, белки и клетчатка, а также фосфор и кальций. Приготовить напиток можно и самостоятельно. Для этого промойте и тщательно высушите ячменные зерна. Далее их нужно обжарить на сковороде до золотистого оттенка.