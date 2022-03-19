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Кофеманам на заметку - чем заменить кофе, если врач рекомендовал отказаться от бодрящего напитка
Разговоры о кофе не утихают столько же, сколько мы его пьем. Но как бы мы его ни любили, факт остается фактом - есть ситуации, когда кофе нужно пить меньше, а то и вовсе заменить.
Кофеин - это природный стимулятор, который позволяет взбодриться и избавиться от сонливости. Он содержится не только в кофе, но и в продуктах растительного происхождения, напитках и некоторых лекарствах.
Это вещество содержат около 60 различных видов растений и продуктов из них, которые часто используются в качестве пищевых добавок и компонентов для лекарственных препаратов. Перед вами рекордсмены по содержанию кофеина, кроме кофе.
В каких напитках содержится кофеин?
Если вы хотите обрести заряд бодрости без чашки кофе, то вам будет полезно узнать, в каких напитках содержится кофеин.
- чай
- напитки с листьями коки
- газированные напитки
- какао и горячий шоколад
- энергетики
При каких заболеваниях кофе противопоказан?
- сердечно-сосудистые заболевания
- остеопороз
- беременность и кормление
- гастрит и язва
- болезни почек
- давление
Самые распространенные заменители кофеина:
цикорий
Олдскульный заменитель кофе без кофеина. Считается, что впервые этот напиток появился в 1800 годах во Франции во время массового дефицита кофе. Корень цикория - хороший источник клетчатки, также он помогает улучшить состояние микробиома кишечника, оказывая положительное влияние на иммунитет. Это связано с тем, что цикорий содержит инулин - тип пребиотика, способствующий росту полезных бактерий в кишечнике. К тому же инулин и другие соединения в корне цикория помогают контролировать уровень сахара в крови.
напиток из боярышника
В этих ягодах содержится большое количество органических кислот, дубильных веществ, жирных масел, необходимых для нормального функционирования систем и органов. Готовить ягодный кофе очень просто. Нужно высушить ягоды в духовке, а затем измельчить их в кофемолке. Последний этап - заварить порошок кипятком и настоять в течение нескольких минут.
ячменный кофе
Элементы злака способствуют снятию воспалений слизистой желудка, облегчают протекание болезней почек. В их составе присутствуют углеводы, белки и клетчатка, а также фосфор и кальций. Приготовить напиток можно и самостоятельно. Для этого промойте и тщательно высушите ячменные зерна. Далее их нужно обжарить на сковороде до золотистого оттенка.
Как видите, существует достаточно альтернатив уже привычной для нас чашечке кофе, чтобы взбодриться.
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