Когда диалог эффективнее TikTok: как спор из-за разбитой дороги в деревне Селище решили за полчаса

Гости Беларуси часто отмечают, что в стране классные и качественные продукты питания, конкурентная техника, чистота и благоустройство населенных пунктов, хорошие дороги. Это то, чем мы, белорусы, сами привыкли гордиться.

Поддерживать все на должном уровне порой не так просто. Уходят большие усилия и деньги. Мы про это порой забываем, воспринимаем как должное, знаем, что так хорошо, и на меньшее не согласны. Так, например, с дорогами. И очередное видеообращение в TikTok было посвящено дороге к деревне Селище (Пригородный сельсовет Борисовского района). Его разобрали в очередном выпуске "В понедельник дойдет до Лукашенко".

На видео местный дачник Дмитрий показал, как тракторы сельхозпредприятия "Мирополье" разбили дорогу. "Вывозят навоз на поле. Разбили с двух сторон. Могли бы ездить по одной стороне, но они про людей не думают, а думают только про себя. А ездить на легковых машинах невозможно, ходим пешком. Пока это видео снято для TikTok, а в дальнейшем оно пойдет дальше рассматриваться на Минск. Посмотрите, что творится. Почему не думают про людей, которые живут в этой деревне? ДРСУ поровняло, а они ее в хлам убили", - возмутился автор видео.

Аккаунт в TikTok, в котором опубликовано видео, небольшой - всего 4 поста, и все об одной дороге. Просто кадры сделаны в разное время: осенью в дождь дорога размытая, зимой - заметена снегом.

Дмитрий:

"Поймите, я это все выложил из-за того, что мне пришлось два дня машину на сервис гонять. Я оставлял в Подберезье машину и в туфельках шел по этой грязи, с женой вместе ходили. Два дня я ходил. Когда пошло обращение в TikTok, они же ее (дорогу - прим. ред.) подсыпали, выровняли".

По его словам, это единственная дорога до деревни. "Она будет в идеальном состоянии, если они будут соображать и понимать, что в дождь не надо грузовую технику сюда запускать. Можно было день потерпеть", - считает автор видео.

О том, что дорога подсыпана и укатана, Дмитрий в TikTok тоже рассказал, поблагодарив ДРСУ (дорожно-ремонтно-строительное управление). Но в новом видео без претензий не обошлось. Мол, знает, чьих колес, дело, и следит. И директору сельхозпредприятия было что ответить.

quote Хотят, чтобы в дождь не ездила сельхозтехника. А в дождь они хотят кушать? В дождик он хлебушек хочет кушать и молочко дешевое. А как нам это производить? Олег Кучинский, директор ОАО "Мирополье"

"Мы ездили и будем ездить в дождь, но не нарушая дорожное покрытие. Если мы видим, что дорожное покрытие нарушается, конечно, мы не поедем. Конечно, мы найдем сотни вариантов, как исправить эту ситуацию", - отметил он.

"Мирополье" - хозяйства в Борисовском районе, которое специализируется на овощеводстве, выращивании зерна, производстве мяса, молока. И по дороге к деревне проходит маршрут на их поля.

Как отметил Дмитрий, еще до видео в интернете звонили в службу 115, а также в приемную "Мирополья".

Олег Кучинский:

"Что касается этого обращения, и не только этого, хочется сказать в целом о категории этих людей. Вот сейчас шла акция "Дай лесу новую жизнь", субботники проходят, и ни один из этих так называемых тиктокеров не принимал участие в этих мероприятиях. В то же время они считают, что у нас все плохо, в том числе данная дорога".

И вот что о данной дороге сказал директор ОАО "Мирополье": "Я как руководитель не часто там бываю, раз в неделю-две на данном этапе я там езжу на легковом автомобиле. И никогда там не было проблем. Но даже если есть эти проблемы, разве проблемно обратиться в сельсовет, в дорожную организацию, к председателю хозяйства, который якобы испортил эту дорогу? Приедь ко мне, мы вместе с тобой выедем. Я подниму руки и скажу: "Извини, завтра поправлю". Но так безосновательно выкладывать это видео. Просто люди хотят заработать авторитет, скажем так, не совсем приличным путем".

А что говорят в сельсовете? На место приехало руководство. О проблеме там знают, и по теме звонок был, но не от Дмитрия, звонила женщина. И уже председатель Пригородного сельского исполкома Борисовского района Марина Напреенко набирала хозяйству и ДРСУ. Не после видео, а после телефонного обращения подсыпали дорогу.

Марина Напреенко:

"Во влажную погоду дороги имеют свойство быть не в очень удовлетворительном состоянии, поэтому граждане обращаются к нам и говорят о том, что дорогу надо поправить. Мы делаем заявку в обслуживающую организацию, и обслуживающая организация принимает меры для приведения дорожного полотна в порядок".

Что касается передвижения сельхозтехники, договоренность по этому вопросу достигнута".

В сухом остатке с дорогой все в порядке, претензий ни у кого нет: подсыпано, укатано. В дождь и снег председатель сельсовета на телефоне, готова оперативно решать вопросы.

Как мало надо для компромисса - просто собраться, открыто озвучить свои проблемы, пожелания, видения, услышать вторую сторону, ее аргументы и понять механизм, как поступать в каждой ситуации. Так надо ли кричать в социальных сетях?

Задействован огромный ресурс. Каждое видео изучается досконально разными ведомствами. А для чего, если по итогу на ногах все решили за полчаса.