Когда не нужно обновлять медицинскую справку ребенка и пустят ли в школу без прививок

Врачи напомнили о правилах выдачи медицинской справки для детских садов и школ. Заново оформлять документ нужно не всем. Диспансеризация проводится в месяц рождения ребенка.



По итогам обследования врач-педиатр оформляет медсправку на срок от 6 до 12 месяцев - в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка. Если документ остается действительным на начало учебного года, обращаться летом в поликлинику за новой справкой не нужно.

Наталья Свиридо, начальник отдела медпомощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома: "В случае если ребенок впервые оформляется в учреждение образования, родителям нужно обратиться к врачу-педиатру по месту фактического проживания. Врач-педиатр оценит результаты проведенной ранее диспансеризации и консультаций. При отсутствии необходимости в дополнительных обследованиях он выдаст справку о состоянии здоровья ребенка".

Также медики напоминают: наличие прививок не является обязательным условием при выдаче медсправки и не препятствует оформлению ребенка в детский сад или школу. Это касается и вакцин, которые не включены в Национальный календарь профилактических прививок. Речь идет о ВПЧ или ветрянке.