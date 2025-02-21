Узнали, когда у 9-классников пройдут выпускные экзамены в 2025 году

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Выпускные экзамены у девятиклассников пройдут в белорусских школах с 2 по 13 июня. Это определено письмом Министерства образования, которое размещено на сайте ведомства, пишет БЕЛТА.

Итоговые испытания по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования пройдут в виде выпускного экзамена. Проведут испытания с 2 по 13 июня в основные сроки и с 18 по 25 августа в иные сроки.

Выпускникам 9-х классов в этом году предстоит сдать четыре предмета. По русскому и белорусскому языкам дети напишут изложение, на них отведено по четыре астрономических часа. Столько же времени можно будет потратить на письменную контрольную работу по математике. Историю Беларуси сдадут устно по билетам. Учащиеся гимназии-колледжа искусств дополнительно сдают выпускной экзамен по выбору по одному из предметов, содержание которых направлено на развитие способностей в области отдельных видов искусства. Он пройдет в практической форме. Тексты и задания для проведения письменных выпускных экзаменов будут объявляться через средства массовой информации, их также разместят на сайте Министерства образования.

Выпускной экзамен по истории Беларуси пройдет по утвержденным билетам. Они опубликованы в сборниках и размещены на Национальном образовательном портале. Второй вопрос билета представляет собой практическое задание, направленное на проверку умения учащихся работать с разными источниками исторической информации: фрагментом документа, картой, схемой, таблицей, диаграммой, графиком, иллюстрацией. Экзамен пройдет с использованием единых практических заданий для всех учреждений образования, они появятся на Национальном образовательном портале 26 мая.