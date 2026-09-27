Когда в Беларуси начнут включать отопление в жилых домах

Когда в Беларуси начнут включать отопление в жилом фонде, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

Отопительный сезон в Беларуси начинается не по календарю, а по термометру и решению местных властей. Пока в детские сады, школы и больницы тепло заходит точечно, жилые дома подключат, если среднесуточная температура три дня продержится ниже 10 градусов.

По словам министра, за последние два года сроки запуска отопления сократили. "Если среднесуточная температура не превышает 8 градусов, раньше было 5 дней, сейчас 3 дня. Если среднесуточная температура не превышает 10 градусов, уже можно включать жилье", - сказал министр.

Решения принимают облисполкомы. "На сегодняшний день отопление уже включено в 87 % объектов социальной инфраструктуры Витебской области и в 97 % объектов социальной инфраструктуры Минска", - отметил Геннадий Трубило.

Следующий шаг - жилой фонд. "Если температура будет в течение 3 дней ниже 10 градусов, начнется подключение жилых домов", - пояснил он.

Решение о включении отопления в больницах, детских садах, домах и административных зданиях тоже принимают на местах. "Потому что разница в температурном режиме между Брестом и Витебском существенная", - подчеркнул министр.

В Витебской области решение по социальным объектам уже принято, в Брестской - еще нет. "Если там температура будет тоже ниже, то будут приниматься решения. Это все зависит от температуры и от решения местного органа власти", - сказал Геннадий Трубило.

На коллегии министерства итоги подготовки к осени и зиме назвали неплохими. Все области вовремя оформили паспорта готовности, все теплоисточники их получили. У части потребителей срок остается до 1 октября, отдельные документы еще доносят. "Если брать ситуацию в стране, то она стабильная и, в принципе, все готовы к отопительному периоду", - заключил министр.