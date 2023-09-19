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Когда артезианская вода будет поступать во Фрунзенский и Московский районы Минска
Масштабные работы по обеспечению Минска водой из подземных источников выходят на новый этап. По проекту артезианская питьевая вода будет поступать во Фрунзенский и Московский районы из новых водозаборов, которые находятся 30 км от столицы. Всего мегаполису не хватает 120 тыс. кубометров артезианской воды в день.
Сегодня на трех станциях центрального региона ведутся работы по бурению 90 скважин на большой глубине. Одновременно прокладывают и новые подземные коммуникации до самого города. А это около 100 км.
Возле Академгородка мы ведем сейчас строительство станции второго подъема. Когда сюда вода придет, она под большим давлением будет направлена во Фрунзенский, Московский и часть Октябрьского района. Это трубы диаметром 1-1,2 м. Работы ведутся: порядка 40 % от всего объема укладки труб мы сделали. До июля 2024 года мы планируем полностью завершить все строительные работы.
Летом 2024 года начнется проверка, очистка труб и первая прокачка по ним артезианской воды. Каждый день Минск потребляет около 470 тыс. кубических метров воды. Новый проект увеличит ее резерв и объемы, а главное - качество.
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