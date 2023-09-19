Когда артезианская вода будет поступать во Фрунзенский и Московский районы Минска

Возле Академгородка мы ведем сейчас строительство станции второго подъема. Когда сюда вода придет, она под большим давлением будет направлена во Фрунзенский, Московский и часть Октябрьского района. Это трубы диаметром 1-1,2 м. Работы ведутся: порядка 40 % от всего объема укладки труб мы сделали. До июля 2024 года мы планируем полностью завершить все строительные работы.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома