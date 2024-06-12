Когда Беларусь сможет отказаться от импортного программного обеспечения, когда будет использоваться только отечественный белорусский софт, в программе "Экономическая среда" поинтересовались у заместителя министра связи иинформатизации Республики Беларусь Анны Рябовой.

Ни одна страна в современном мире не может похвастаться тем, что контролирует весь свой программный продукт, сказала замглавы ведомства. Она также обратила внимание, что даже у России, которая занялась подобной проблемой гораздо раньше, чем Беларусь, сейчас горизонт планирования до 2030 года. Задача стоит достичь около 85 % собственного программного обеспечения в промышленности.

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Беларуси, исходя из ресурсов, считает Анна Рябова, надо говорить о технологической устойчивости. Главная задача, по ее словам, не допустить, чтобы кто-то подорвал работоспособность белорусских предприятий и белорусской экономики. Министерство так трактует концепцию национального суверенитета (Концепцию национальной безопасности). И именно из этих позиций сейчас разрабатывает дорожную карту. "Какие-то вещи, безусловно, надо очень интенсивно заместить. У нас есть на это силы, как справедливо сказал глава государства, мы выращивали этот потенциал многие годы. Сейчас пришло время его реинвестировать на наш внутренний контур. Мы эти задачи поставили, выставили задачи, по которым должен поработать ПВТ", - проинформировала она.