Когда Беларусь - второй дом: о жителях Украины, которые нашли свою тихую гавань

Беларусь продолжает принимать украинских беженцев, которые бегут от вооруженного конфликта. Они оставляют свои дома ради мира и спокойствия. Кто-то здесь впервые становится родителями, кто-то встречает совершеннолетие, а кто-то решается на коренные изменения уже в почетном возрасте.

Светлана Чернова пообщался с теми,кто заново начал свою жизнь в Беларуси.

Двухмесячный Саша сладко спит у мамы на руках, чувствуя ее спокойствие. Действительно здесь в Беларуси молодые родители Анастасия и Сергей нашли свою тихую гавань. Их история началась в Украине. Она из Харькова, он из Донецка. Рассказывают, что спокойной жизни не было ни в одном из районов.

Обстрелы постоянные были по селу, психологически тяжело. От выстрела или взрыва бежишь в подвал, потому что страшно за свою жизнь. Было неоднократно такое, что рядом падали снаряды, было страшно. Сергей Левченко, житель г. Донецка

В Харькове тоже ситуация не из лучших была. И обстрелы, и рядом с домом взрыв был. Это ужасно, конечно. Анастасия Локтионова, жительница г. Харькова

Пара решила начать новую жизнь. Родители поддержали. С собой 2 чемодана и в путь. Первой остановкой стала Чехия. Там Анастасия и Сергей задержались на 8 месяцев. А уже после в ожидании пополнения семья переехала в Беларусь (рождение малыша в Чехии было не по карману). Здесь, в Беларуси, молодая пара живет меньше полугода, снимают квартиру. 2 месяца назад стали родителями. Чувствуют себя как дома, планируют стать полноправными жителями Беларуси. А пока поддержку моральную и материальную им оказывает Красный Крест.

Помогли собрать в роддом, предоставили одежду, постельное белье в палату, полотенца. Дали направление к психологу, потому что после родов было тяжеловато эмоционально. Я всем довольна, это очень спасало ситуацию. Анастасия Локтионова, жительница г. Харькова

Медицина была бесплатна, чем очень довольны. В той же самой Украине или в Чехии там вроде бы бесплатно, но не все бесплатно, в любом случае где-то попросит. Здесь такого не было. Это очень радует. Сергей Левченко, житель г. Донецка

За год Красный Крест оказал помощь 700 украинским семьям

Своей историей поделилась и жительница Запорожья, где также обстановка далека от спокойной. Наталья Курило с мужем переехали в Беларусь в ноябре. С собой взяли минимум, поэтому поддержка Красного Креста оказалась кстати, особенно теплые зимние вещи. Помогают и сейчас ежемесячно продуктами, средствами гигиены для супруга, который перенес 2 инфаркта.

Скорая очень быстро приехала, на дому предприняли все для того, чтобы его доставить а больницу. Красный Крест помогает материально. У нас некоторое время были ваучеры на продукты питания. Мы могли пойти купить то, что нам очень необходимо. Наталья Курило, жительница г. Запорожья

Помощь в виде наборов Красный Крест оказывает ежемесячно по средам. Оценивают потребности и спрашивают, в чем гости из Украины нуждаются больше всего. Безусловно, это необходимые продукты питания, средства личной гигиены и еще то, что так ценят те, кто бежал от войны - психоэмоциональная поддержка.

Мы много рассказываем о нашем законодательстве, о тех наших социальных партнерах и их возможностях, которые есть. Кроме того, стимулируем их и говорим о том, что мы рады, если в Республике Беларусь вы решили задержаться надолго, будете здесь и работать как белорусы, и чувствовать себя также хорошо, как чувствуют жители нашей страны. Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста