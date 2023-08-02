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Когда Беларусь - второй дом: о жителях Украины, которые нашли свою тихую гавань

Беларусь продолжает принимать украинских беженцев, которые бегут от вооруженного конфликта. Они оставляют свои дома ради мира и спокойствия. Кто-то здесь впервые становится родителями, кто-то встречает совершеннолетие, а кто-то решается на коренные изменения уже в почетном возрасте.

Светлана Чернова пообщался с теми,кто заново начал свою жизнь в Беларуси.

Двухмесячный Саша сладко спит у мамы на руках, чувствуя ее спокойствие. Действительно здесь в Беларуси молодые родители Анастасия и Сергей нашли свою тихую гавань. Их история началась в Украине. Она из Харькова, он из Донецка. Рассказывают, что спокойной жизни не было ни в одном из районов.

Обстрелы постоянные были по селу, психологически тяжело. От выстрела или взрыва бежишь в подвал, потому что страшно за свою жизнь. Было неоднократно такое, что рядом падали снаряды, было страшно.
Сергей Левченко, житель г. Донецка
В Харькове тоже ситуация не из лучших была. И обстрелы, и рядом с домом взрыв был. Это ужасно, конечно.
Анастасия Локтионова, жительница г. Харькова

Пара решила начать новую жизнь. Родители поддержали. С собой 2 чемодана и в путь. Первой остановкой стала Чехия. Там Анастасия и Сергей задержались на 8 месяцев. А уже после в ожидании пополнения семья переехала в Беларусь (рождение малыша в Чехии было не по карману). Здесь, в Беларуси, молодая пара живет меньше полугода, снимают квартиру. 2 месяца назад стали родителями. Чувствуют себя как дома, планируют стать полноправными жителями Беларуси. А пока поддержку моральную и материальную им оказывает Красный Крест.

Помогли собрать в роддом, предоставили одежду, постельное белье в палату, полотенца. Дали направление к психологу, потому что после родов было тяжеловато эмоционально. Я всем довольна, это очень спасало ситуацию.
Анастасия Локтионова, жительница г. Харькова
Медицина была бесплатна, чем очень довольны. В той же самой Украине или в Чехии там вроде бы бесплатно, но не все бесплатно, в любом случае где-то попросит. Здесь такого не было. Это очень радует.
Сергей Левченко, житель г. Донецка

За год Красный Крест оказал помощь 700 украинским семьям

Своей историей поделилась и жительница Запорожья, где также обстановка далека от спокойной. Наталья Курило с мужем переехали в Беларусь в ноябре. С собой взяли минимум, поэтому поддержка Красного Креста оказалась кстати, особенно теплые зимние вещи. Помогают и сейчас ежемесячно продуктами, средствами гигиены для супруга, который перенес 2 инфаркта.

Скорая очень быстро приехала, на дому предприняли все для того, чтобы его доставить а больницу. Красный Крест помогает материально. У нас некоторое время были ваучеры на продукты питания. Мы могли пойти купить то, что нам очень необходимо.
Наталья Курило, жительница г. Запорожья

Помощь в виде наборов Красный Крест оказывает ежемесячно по средам. Оценивают потребности и спрашивают, в чем гости из Украины нуждаются больше всего. Безусловно, это необходимые продукты питания, средства личной гигиены и еще то, что так ценят те, кто бежал от войны - психоэмоциональная поддержка.

Мы много рассказываем о нашем законодательстве, о тех наших социальных партнерах и их возможностях, которые есть. Кроме того, стимулируем их и говорим о том, что мы рады, если в Республике Беларусь вы решили задержаться надолго, будете здесь и работать как белорусы, и чувствовать себя также хорошо, как чувствуют жители нашей страны.
Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста

Только за год такой акции добра помощь Красного Креста получили более 700 граждан Украины, из них около 250 - это дети разных возрастов.

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