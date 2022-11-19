Когда делать в квартире ремонт, чтобы соседи вас любили :)

В какое время делать ремонт, чтобы не мешать соседям, рассказал адвокат юридической консультации № 2 Центрального района Минска Павел Колтунович. Его слова публикует sb.by.



По словам специалиста, правила пользования жилыми помещениями регулирует постановление Совмина 21.05.2013 № 399. В частности, п. 7.10 предписывает, что пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами можно только при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других граждан в жилом доме.



"С 23 до 7 часов не должны совершаться действия, создающие вибрацию и шум. В том числе посредством игры на музыкальных инструментах, громкой речи и пения, применения пиротехнических средств, выполнения бытовых, ремонтных работ, проведения ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкого закрытия дверей, содержания домашних животных и других действий", - отметилКолтунович.



Кроме того, запрещается производить в выходные и праздничные дни работы по переустройству и перепланировке, производить строительно-монтажные работы, создающие шум или вибрацию, а также начинать такие работы ранее 9 часов и заканчивать их позднее 19 часов в рабочие дни.



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