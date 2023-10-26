"Когда есть контроль, всегда хорошо" - сириец поделился своим впечатлением от жизни в Беларуси

Сириец, Фуад Хадж Али, получив белорусский диплом, не стал возвращаться на родину. Сегодня он успешный бизнесмен, у которого уютный ресторан восточной кухни в центре белорусской столицы. Почему Беларусь стала для мужчины вторым домом? И что иностранец ценит здесь больше всего?

"На самом деле я белорус", - говорит о себе сириец. В Беларусь он приехал по студенческому обмену в БГАТУ, получил диплом, защитил диссертацию.

"Я здесь больше времени проводил, чем в Сирии, значит, как белорус", - улыбается он.

Следит и переживает, конечно, за тем, что происходит на родине, поскольку там остались родственники, братья и сестры.

Политику ограничений, которую проводят недружественные Беларуси страны, он на себе почувствовал, стало тяжело прилетать самолетом в Беларусь. "Немножко мы страдаем от этого", - говорит он.

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ

В 2020 году он работал в общепите, видел много иностранцев на улицах города. "Было немного веселее, а сейчас как-то грустно. Туристов стало меньше", - сожалеет он.

"Из продуктов все есть, - говорит он. - Картошка, морковка, помидоры, петрушка, мясо, очень много мяса. Если честно, я работаю и не чувствую, что каких-то продуктов нет из-за санкций. Нет такого. Насчет качества продуктов - самое высшее! Очень хорошее качество продуктов здесь! Очень! Я бываю очень много заграницей. На счет качества продуктов - здесь есть контроль. Есть руководство, которое контролирует. И очень строго. Молоко, кефир, мясо, картошка - основные продукты".

"Как обойтись без белорусской кухни?! Никак! - улыбается он. - Солянка, борщ, холодник, котлетки. Драники я могу сам приготовить. Не так это тяжело".

Хорошо там, где нас нет, считает он. "На что жалуются белорусы? Что у вас плохо? Я ездил на машине из Минска до Дамаска в Сирии. Дороги, которые есть в Беларуси, не сравнить с дорогами в Румынии, Болгарии, Украине. В Турции дороги хорошие, такие же хорошие, как в Беларуси".