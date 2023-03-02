Когда кинотеатр "Победа" откроет свои двери?

Обновить и сохранить историческую ценность. Реконструкция кинотеатра "Победа" продолжается в Минске. Ход строительных работ оценили участники выездного совещания столичной мэрии. Обсудили концепцию восстановительных работ и срок сдачи знакового объекта, который находится в центре города. После реконструкции кинотеатр будет многозальным и современным, при этом некоторые элементы здания (колонны, лепнину) сохранят.

Реконструкция объекта началась год назад, половина работ уже выполнена. Сдать объект строители планируют до начала 2024 года. Здание возведено около 100 лет назад и является памятником архитектуры. Кинотеатром объект стал уже в послевоенные годы. Кстати, свое название "Победа" он сохранит и после реконструкции.

