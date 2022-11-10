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Когда Lamborghini планируют выпустить первый электромобиль
Электромобили - настоящая проблема для таких компаний, как Lamborghini и Ferrari. Ведь когда все перейдут на выпуск экологичных машин, им будет очень сложно выделяться на фоне других производителей. Поэтому Lamborghini не спешит как можно скорее переключиться на электрокары и старается выпустить первое такое транспортное средство только в 2028 году, передает sb.by.
Дело в том, что электромобили стирают границы между классами, отличаются высокой мощностью и нереальной динамикой. И то, что раньше было прерогативой очень мощных бензиновых суперкаров и не было доступно другим классам автомобилей, в скором времени станет нормой. Тем не менее, Lamborghini усердно работает над своим электрическим суперкаром.
О том, что первый электромобиль Lamborghini будет представлен в 2028 году, сообщил генеральный директор Стефан Винкельман. Топ-менеджер также добавил, что компания все-таки придет к тому, что будет выпускать исключительно электрокары.
По его словам, компания нашла способ обойти вышеуказанную неприятную особенность электромобилей. Решение заключается в управляемости и в том, как автомобиль будет вести себя на крутых поворотах. Именно в этом и будет главный козырь первого электрического суперкара от компании, и именно этим он будет положительно выделяться на фоне других электрических машин, таких, как Tesla Model S Plate.
Технические характеристики новинки пока держатся в строжайшем секрете, но топ-менеджер обещает, что с каждым годом компания будет раскрывать часть информации о будущем проекте.
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