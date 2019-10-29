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Когда лифт становится преградой. Как жительница Минска, инвалид-колясочник, едва не лишилась возможности спускаться на улицу
Когда даже лифт становится преградой. Жительница минской многоэтажки, инвалид-колясочник, в течение трех месяцев не имела возможности спуститься с двенадцатого этажа после замены лифтов: размеры новых кабин не позволяли проехать внутрь на коляске. Как выяснилось, с такой же проблемой столкнулись около двенадцати тысяч белорусов.
Никита Дементьев разбирался в безбарьерном вопросе. Татьяна Лапко живет на 12-м этаже столичного дома и уже 20 лет передвигается на коляске. Пользоваться лифтом для нее - задача непростая, но к "старожилу" в своей многоэтажке приспособилась. Однако плановый капремонт дома и замена лифта едва не перечеркнули возможность Татьяны самостоятельно выходить на улицу. Все дело в том, что по документам новый лифт больше, а по факту человек на коляске в него не вместится.
Вот только втиснуться при всем желании у Татьяны не получалось. Начались переписки с разными инстанциями, которые отвечают за обновление подъемной конструкции. Однако кроме кипы писем и потерянного времени, наша героиня взамен ничего не получила. В итоге Татьяна обратилась в Комитет госконтроля. Специалисты выехали на место и выяснили, что расширить шахту реально. Причем без особенных временных и денежных расходов. Все, что требовалось, - расширить на 5 сантиметров проем дверей.
Сегодня только в столице проживают более 12 000 инвалидов-колясочников
И не у всех квартиры на первых этажах. А в пятиэтажках, по нормативам, вообще лифт не предусмотрен. Впрочем, эту практику в ближайшее время собираются изменить. Кстати, только в этом году в столице заменили почти 3 000 лифтов в многоэтажках. В следующем году планируют не меньше. При этом проектировщики обещают изменить подходы к реконструкции лифтовых шахт в домах, в которых запланирован капремонт. Чтобы случай Татьяны Лапко стал исключением из правил. Кроме того, вскоре введут и новые стандарты для еще более безопасного передвижения по городу людей с ограниченными возможностями.
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