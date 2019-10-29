Когда лифт становится преградой. Как жительница Минска, инвалид-колясочник, едва не лишилась возможности спускаться на улицу

Когда даже лифт становится преградой. Жительница минской многоэтажки, инвалид-колясочник, в течение трех месяцев не имела возможности спуститься с двенадцатого этажа после замены лифтов: размеры новых кабин не позволяли проехать внутрь на коляске. Как выяснилось, с такой же проблемой столкнулись около двенадцати тысяч белорусов.

Никита Дементьев разбирался в безбарьерном вопросе. Татьяна Лапко живет на 12-м этаже столичного дома и уже 20 лет передвигается на коляске. Пользоваться лифтом для нее - задача непростая, но к "старожилу" в своей многоэтажке приспособилась. Однако плановый капремонт дома и замена лифта едва не перечеркнули возможность Татьяны самостоятельно выходить на улицу. Все дело в том, что по документам новый лифт больше, а по факту человек на коляске в него не вместится.

Вот только втиснуться при всем желании у Татьяны не получалось. Начались переписки с разными инстанциями, которые отвечают за обновление подъемной конструкции. Однако кроме кипы писем и потерянного времени, наша героиня взамен ничего не получила. В итоге Татьяна обратилась в Комитет госконтроля. Специалисты выехали на место и выяснили, что расширить шахту реально. Причем без особенных временных и денежных расходов. Все, что требовалось, - расширить на 5 сантиметров проем дверей.





Сегодня только в столице проживают более 12 000 инвалидов-колясочников