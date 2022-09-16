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Когда лучше убрать свеклу, чтобы она дольше хранилась, рассказал эксперт
Любители огорода тратят много сил для выращивания урожая, но, к сожалению, не всегда его удается сохранить на долгое время. Оказывается, что одна из основных причин плохого хранения свеклы - слишком ранняя уборка урожая. В каких числах свеклу уже можно убирать с грядок, рассказал биолог Иван Русских.
Самое лучшее время для уборки свеклы
Специалист обратил внимание, что не стоит торопиться с уборкой свеклы на хранение. Дело в том, что культуру для длительного зимнего хранения рекомендуют убирать в третьей декаде сентября - второй декаде октября. Важно помнить, что именно осенью происходит основной прирост корнеплодов.
"Свекла, будучи весьма сахаристым овощем, очень хорошо выдерживает похолодание и не загнивает при хранении в поле. Чем дольше вы будете держать корнеплоды в поле, тем больше они будут напитываться сахаром и в последующем лучше храниться. Если убрать свеклу слишком рано, не исключено, что она в будущем будет поражена различными гнилями", - отметил Русских.
Чем позже вы уберете свеклу, тем больше питания из листьев перейдет в корнеплод. Соответственно, тем меньше шансов, что ваш урожай испортится.
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