Когда мы едины, мы можем оказать помощь и поддержку каждому, кто в ней нуждается - Кочанова

Этот опыт, который показал сегодня Минск, мы должны иметь такие профессиональные учреждения в каждом колледже нашей страны. Тем более, что такая задача была поставлена ранее. Мы всегда говорим: милосердие, поддержка друг друга - это то, что делает нас людьми. Когда мы едины, когда мы вместе, мы можем сделать все для того, чтобы оказать помощь и поддержку каждому, кто в ней нуждается.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси