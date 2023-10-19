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Когда мы едины, мы можем оказать помощь и поддержку каждому, кто в ней нуждается - Кочанова
В Беларуси особое внимание уделяется вопросам обучения и воспитания детей с особенностями развития. Сегодня это тема выездного заседания Мингорисполкома. Участие в нем принимает председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Встреча парламентариев и представителей местной власти прошла в Минском колледже цифровых технологий. В учебном заведении трудятся три педагога с особенностями развития, в этом году здесь впервые выпустили группу незрячих программистов. Всего в столице шесть колледжей, которые принимают активное участие в инклюзивном процессе и поддерживают людей с ограниченными возможностями.
Этот опыт, который показал сегодня Минск, мы должны иметь такие профессиональные учреждения в каждом колледже нашей страны. Тем более, что такая задача была поставлена ранее. Мы всегда говорим: милосердие, поддержка друг друга - это то, что делает нас людьми. Когда мы едины, когда мы вместе, мы можем сделать все для того, чтобы оказать помощь и поддержку каждому, кто в ней нуждается.
В горисполкоме выстроена система работы с такими ребятами, начиная с полуторагодовалого возраста. Вначале у нас работают кабинеты раннего вмешательства в учреждениях здравоохранения. В зависимости от того, какой поставлен диагноз, с таким ребенком проходит дальнейшая работа. Либо это сапециализированные учреждения социального обслуживания, либо специализированные учреждения образования - это и сады, и школы. Таких у нас 29. Либо это обычные учреждения образования с инклюзивными классами.
В Беларуси приоритетное внимание уделяют поддержке социально уязвимых категорий населения, в том числе людей с особенностями психофизического развития. Таких в нашей стране почти 37 тысяч. Среди них - около 11 процентов несовершеннолетних. Молодые люди, которые получили среднее специальное образование в прошлом году, трудоустроены на 100 процентов. Работают по разным специальностям, начиная от пошива обуви и одежды, заканчивая сферой информационных технологий.
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