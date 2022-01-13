Когда нужно уплатить налог на первую квартиру в Беларуси?

В Беларуси с этого года заработал обновленный Налоговый кодекс. Изменения коснулись не только ИП и юрлиц, но и граждан. Одна из самых заметных новаций - отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. При этом льгота на недвижимость сохранена для 40 % граждан - это пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды. Средняя ставка по стандартной двушке в Минске будет составлять не более 50 рублей в год, в регионах - около 25.



В 2022 году гражданам необходимо внести аванс в размере половины годовой суммы налога - оставшуюся часть в 2023-м. Точная сумма будет указана в налоговом извещении, которое направят всем до сентября.



