"Когда они подбили малазийский боинг, я сразу поняла - провокация" - советник главы ДНР

Был период, когда иностранные журналисты пытались реально описывать события, происходившие в Донбассе после Майдана. Но затем все изменилось. Что произошло, рассказала советник главы ДНР Елена Никитина. Она сама в2014 годуоказалась в эпицентре событий в Донбассе, в 2014-2015 годах возглавляла Министерство информации Донецкой Народной Республики.

Иностранных журналистов было очень много, вспоминает она. Иногда канал CNN мог показать комментарии людей, как они живут под обстрелами.

По словам советника, все поменялось очень резко, когда случилась циничная, чудовищная и ужасная провокация смалазийским боингом. "Когда они подбили боинг, я сразу поняла - провокация. Знаете, почему? Потому что мы в Министерстве информации занимались аккредитацией журналистов. И для того, чтобы журналисты могли действовать на территории ДНР, им надо было прийти к нам и зарегистрироваться. И вдруг прямо на следующий день после провокации, как будто они где-то ждали на старте, у нас зарегистрировались представители 350 иностранных СМИ", - рассказала Елена Никитина.

У нее сложилось впечатление, что иностранным журналистам дали отмашку, и они пошли разматывать историю с авиакатастрофой с точки зрения того, что это сделали террористы (то есть пророссийски настроенное ополчение). "Мы потом много расследований на эту тему проводили. "Бук", из которого якобы стреляли ополченцы, ехал как раз в сторону Украины. Они все переиначили. То есть они брали по какому-то небольшому факту, они заранее все подготовили. Сняли, когда этот "Бук" передвигался. А мы потом определили, что даже время года было другое", - возмущается политик.

По словам Елены Никитиной, к провокации тщательно готовились: сразу после авиакатастрофы приехало много иностранных журналистов, чтобы весь мир узнал, что пророссийское ополчение сбило гражданский боинг. "А мы несли игрушки и цветы на место гибели этого самолета, потому что мы понимали, что погибли ни в чем не виноватые люди - более 200 человек. То есть они просто в угоду своим интересам их уничтожили", - сказала советник главы ДНР.