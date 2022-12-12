Когда откроются рождественские ярмарки, и Минск засияет по-новогоднему

Всеми зимними красками вскоре засияет и столица. По-новогоднему Минск засияет уже в этот четверг. Тем временем основные локации преображаются к празднику. Зимнее вдохновение подхватывают минчане, причем не только на рождественских фотозонах, даже в метро. О приближении праздника - Елена Витко.

"Новогодний экспресс" курсирует в метро

Осторожно, мчится "зимний экспресс". Следующая остановка - Рождество и Новый год. Такие праздничные составы уже вовсю курсируют в Минском метрополитене. На брендированных вагонах - изображения снеговиков и подарков, рождественские колокольчики и хвойные композиции. А еще на станциях праздничные плакаты, видеоролики. Снежные сюжеты встречают пассажиров на всех линиях столичной подземки.

В ближайшее время наши минчане услышат приятные поздравления с наступающим Новым годом, которые будут транслироваться как в составах, так и на станциях. А уже в преддверии самого праздника, в последних числа декабря, на станциях традиционно появятся Дед Мороз со Снегурочкой. Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена





Зимнее вдохновение

Прикоснуться к чуду и подарить морозное вдохновение стараются все организации и предприятия города. Проводят мастер-классы и выставки, создают фотозоны. Такая "ламповая" домашняя атмосфера, например, в почтовом салоне. Елка здесь снежно-золотой гаммы с игрушками ручной работы. Кстати, дизайнерами стали сами сотрудники. Снежинки, ангелы, шары - сейчас в коллекции 170 хвойных аксессуаров.

Игрушка, сделанная рукой, неповторима. Она притягивает взгляд и ее хочется рассматривать. Ты находишь каждый раз что-то новое. Ты вглядываешься вглубь елки и там тоже находишь какие-то элементы. В основном здесь игрушки выполнены крючком и хлопчатобумажной ниткой. Ирина Шипилова, начальник издательского центра "Марка" РУП "Белпочта"

Минск в ожидании Нового года

Изделия ручной работы в этом сезоне "шагнули" и в городское пространство. Эти авторские габаритные игрушки, например, закружились в хороводе вокруг елки, что на площади Независимости. Здесь символы наступающего года - кролики, а еще луна, звезды. Космическое решение вскоре дополнит подсветка. Впрочем индивидуальный дизайн у каждого хвойного конуса.

26 елок, которые стоят по всему городу - во всех районах и даже в самых тихих парках, - украшены нарядно, ярко и более богато. Они усыпаны игрушками. Главная елка страны - 30-метровая красавица. Только на ней представлено около 6 тысяч разнообразных игрушек. Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама"

На Октябрьской площади сказка оживет со дня на день. Сейчас там возводят мини-город с любимыми детскими персонажами, появятся также сияющие арочные композиции.

Рождественские ярмарки откроются 17 декабря

На Немиге выросли рыцарские башни, там же монтируют шале для новогодней торговли.

Самая большая городская ярмарка развернется здесь, у Дворца спорта. Она будет работать с 17 декабря по 15 января. Традиционно шуметь и сиять торговые ряды будут также на Октябрьской площади. А что же касается новых локаций для зимнего шопинга, то их сразу две: Верхний город и Раковское предместье.

В Новый 2023 год - ярко!