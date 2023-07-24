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Когда первая белоруска полетит в космос
Первая белоруска полетит в космос в экипаже с уроженцем Беларуси Олегом Новицким на корабле "Союз МС-25" 13 марта 2024 года, пишет агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Telegram-канал "Роскосмоса".
Напомним, белорусские кандидаты в космонавты Марина Василевская и Анастасия Ленкова прибыли 23 июля в Центр подготовки космонавтов им. Гагарина в Московской области. 24 июля их представят руководству и сотрудникам центра.
Далее на протяжении 8 месяцев они будут готовиться к космическому полету 21-й экспедиции на Международную космическую станцию.
Фото: pixabay.com
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