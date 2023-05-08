Когда платить по счетам нет желания - как судебные исполнители взыскивают долги

В среднем каждому судебному исполнителю ежемесячно поступают 152 исполнительных документа. Истории за этими бумагами абсолютно разные. В топе среди "клиентов" судебных исполнителей долги по алиментам и невыплаченные штрафы за нарушение ПДД. В целом же за прошлый год на судебном исполнении находилось более 18 тысяч производств только по уголовным штрафам. Найти подход нужно к каждому, но закон для всех один. Подробности в материале Александра Камовича (подробности в видео).