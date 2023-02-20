Когда по новому мосту через Неман пойдет транспорт, что будет со старым мостом с богатой историей?

Новая транспортная артерия через Неман в скором времени появится в Мостовском районе. В пригороде райцентра возводят современный автомобильный мост длиной более 270 м. Финансируется проект в рамках Республиканской программы "Дороги Беларуси" и на его реализацию выделено более 32 млн рублей.

Новый мост строят рядом со старым металлическим, который уже не соответствует современным требованиям, но имеет богатую историю. Местные власти планируют его сохранить, переделать в пешеходный и включить в туристические маршруты района. Об уникальном проекте двух мостов рассказал Юрий Карнелович.

Надежно сварить между собой многотонные металлические конструкции - такая ответственная задача стоит перед электрогазосварщиком Владимиром Цынсом. Во многом именно от его профессионализма будет зависеть устойчивость будущего автомобильного моста. Положить нужно сотни метров сварочных швов.





На строительстве автомобильного моста через Неман семь дней в неделю работают около 40 человек. Объект достаточно сложный, его длина будет больше 270 м, а высота над уровнем воды - почти 8 м. Отдельно возводят железобетонные опоры, на берегу на специальной площадке собирают металлические пролетные строения.

"Эти 80 м на данный момент практически собраны. Осталось заварить стыки. В первой декаде марта планируется первый этап надвижки. С торцевой части будут устанавливаться гидроцилиндры. Они будут постепенно наталкивать вперед пролетное строение", - сообщил Дмитрий Шпула, прораб филиала "МСУ № 7" ОАО "Мостострой".

Возводят новый объект в агрогородке Мосты Правые рядом со старым металлическим мостом, который по своим техническим характеристикам не способен пропускать большой транспортный поток. Здесь с трудом разъезжаются два встречных автомобиля. При этом именно в агрогородке сходятся несколько автодорог республиканского значения.





Финансирование определено из республиканского бюджета по программе "Дороги Беларуси". Выполнена примерно половина сметной стоимости проекта, она составляет 33 млн рублей. Завершить строительство нового моста планируется до конца текущего года. Михаил Жук, зампредседателя Мостовского райисполкома

Определена судьба и старого металлического моста. Его планируют сохранить как памятник инженерных конструкций начала XX века.

Старый мост был построен в 1927 году по уникальной технологии. Все его металлические части соединены между собой при помощи корабельных заклепок. Здесь нет ни одного сварочного шва и болта с гайкой.

История старого моста связана с развитием города Мосты. Его возвели на деньги братьев Конопацких, которые построили в начале XX века фанерный завод в райцентре. Директор местного музея Наталья Путиловская не один год изучает судьбу уникального инженерного сооружения.

Мост мае вялікую гісторыю. Вельмі цікава тое, што ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны ён не быў зруйнаваны, а толькі часткова пашкоджаны, адноўлены савецкімі саперамі ў 1944 годзе. На сенняшні дзень вельмі радуе тое, што гэты мост застаецца для нашых жыхароў. Наталья Путиловская, директор Мостовского музея "Лес и человек"