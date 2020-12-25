Когда правда очевидна

В своем эфире мы приводим мнения разных людей экспертов, блогеров, специалистов с тем, чтобы у зрителя была объективная информация и возможность сформировать свою точку зрения самостоятельно. В их числе блогер Евгений. Евгений уже не в первый раз говорит, что он никем не ангажирован, а к нашему телеканалу относится скептически.

То есть, ни у нас, ни у вас нет сомнений, что Евгений человек самостоятельный. С яркой и кому-то очень неудобной позицией (ему даже машину сожгли). Человек, который вроде и был за перемены, но увидев, кто и под чью дудку к этим переменам ведет, быстро пришел в себя. Оглянулся на ту же Украину, которую мы так часто приводим в пример. И вот что понял (видео).