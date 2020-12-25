3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Когда правда очевидна
В своем эфире мы приводим мнения разных людей экспертов, блогеров, специалистов с тем, чтобы у зрителя была объективная информация и возможность сформировать свою точку зрения самостоятельно. В их числе блогер Евгений. Евгений уже не в первый раз говорит, что он никем не ангажирован, а к нашему телеканалу относится скептически.
Площадка для мнений
То есть, ни у нас, ни у вас нет сомнений, что Евгений человек самостоятельный. С яркой и кому-то очень неудобной позицией (ему даже машину сожгли). Человек, который вроде и был за перемены, но увидев, кто и под чью дудку к этим переменам ведет, быстро пришел в себя. Оглянулся на ту же Украину, которую мы так часто приводим в пример. И вот что понял (видео).
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов