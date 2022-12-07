Когда самый активный клев и по каким правилам ловят рыбу в Беларуси?

Активный сезон зимней рыбалки вот-вот начнется. В Белорусском обществе охотников и рыболовов напомнили о некоторых правилах ловли рыбы в Беларуси и подсказали, когда и как лучше рыбачить, сообщает БелТА.

В БООР отметили, что самый активный клев рыбы наблюдается в период интенсивного ледостава, в это же время можно с большей вероятностью поймать трофейную рыбу. Один из самых распространенных способов ловли хищной рыбы зимой - на зимние жерлицы (ставки). "Чтобы рыбалка приносила удовольствие, а радость от поимки долгожданного трофея не омрачилась неприятными последствиями, необходимо помнить и соблюдать некоторые нормы правил любительского рыболовства и правил ведения рыболовного хозяйства, касающиеся использования жерлиц (ставок)", - отметили в обществе.

В соответствии с правилами запрещается использование жерлиц, ставок и других аналогичных систем и оснащений в темное время суток. Также одновременно разрешено использование орудий рыболовства одного или разных видов с общим количеством не более пяти крючков на рыболова. Исключение составляют рыболовы - члены БООР, которым разрешено использовать до 10 жерлиц (ставок) на рыболова с общим количеством не более десяти крючков. Кроме того, членам БООР разрешается осуществлять любительское рыболовство такими способами, как подводная охота (при наличии удостоверения на право подводной охоты) и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями.

Необходимо помнить, что для определенных видов рыб правилами установлен промысловый размер, то есть размер рыбы, при достижении которого разрешается ее вылов. "Например, щука и судак, которые не достигли в длину 40 см, должны быть выпущены в рыболовные угодья в живом виде. Длина рыбы определяется измерением расстояния от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника (т.е. без учета хвостового плавника). Рыболовы, нарушившие требования правил, несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с законодательными актами", - рассказали в БООР.

