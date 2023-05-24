По ее словам, в целом на оплату труда работников бюджетной сферы в этом году запланирован значительный объем ресурсов - Br15,6 млрд, рост к прошлому году примерно на 16%. "С учетом имеющихся возможностей мы планомерно выстраиваем работу по повышению зарплат. Основной инструмент повышения заработной платы работников бюджетной сферы - поэтапное плановое повышение базовой ставки. С 1 января нынешнего года она увеличена до Br228. Ее дальнейшее повышение планируется до Br231. Уже сейчас мы работаем с Министерством финансов, рассчитываем возможности повышения. Предварительно просчитывается повышение в третьем квартале этого года", - сказала Наталия Павлюченко.