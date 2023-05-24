Первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала, когда ожидается очередное повышение зарплат бюджетников. Эту информацию она озвучила после совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, сообщает БЕЛТА.
По ее словам, в целом на оплату труда работников бюджетной сферы в этом году запланирован значительный объем ресурсов - Br15,6 млрд, рост к прошлому году примерно на 16%. "С учетом имеющихся возможностей мы планомерно выстраиваем работу по повышению зарплат. Основной инструмент повышения заработной платы работников бюджетной сферы - поэтапное плановое повышение базовой ставки. С 1 января нынешнего года она увеличена до Br228. Ее дальнейшее повышение планируется до Br231. Уже сейчас мы работаем с Министерством финансов, рассчитываем возможности повышения. Предварительно просчитывается повышение в третьем квартале этого года", - сказала Наталия Павлюченко.
Еще одно направление - повышение минимальной заработной платы. С начала 2023 года она уже увеличена до Br554. Кроме того, важным моментом является установление стимулирующих отраслевых выплат работникам учреждений образования, здравоохранения, физической культуры, спорта, культуры и социального обслуживания. Эти решения тоже приняты.
"С учетом всех принятых мер реальный рост зарплаты работников бюджетной сферы за три месяца составил 3,1% при реальном росте зарплаты в целом по стране на 1,7%. При реализации всех запланированных мер можно уже уверенно говорить, что реальный рост зарплат в бюджетной сфере по итогам текущего года будет обеспечен", - резюмировала Наталия Павлюченко.
Фото: из открытых интернет-источников