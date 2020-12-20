Когда сталкиваешься с болезнью, понимаешь ценность главного. Истории выздоровления

6-я и 4-я больницы в Минске, Витебская, Столбцовская, Могилевская. Меньше чем за месяц глава государства проинспектировал пять медучреждений, где продолжают лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.Заходил в палаты, спрашивал о самочувствии и из первых уст - об условиях. Позже, правда, отдельные неверующие поспешат заявить: все спланировано и пациентов кладут едва ли не из своих, проверенных.Отдельные ресурсы без всякой проверки радостно состряпают из этого очередную порцию фейков, извиняться за которые у этих псевдонезависимых журналистов как-то не принято. По следам Александра Лукашенко в "красную зону" отправилась наш репортер Анастасия Бенедисюк.



Кстати, в палатах она смогла застать не всех! Почему? Давайте посмотрим. Человек, который хоть раз лежал в больнице, понимает: это не санаторий. Какие бы условия ни были созданы! А когда ты еще и в тяжелом состоянии, на капельницах, кислороде, в четырех стенах и без визитов родственников и друзей, слово здесь точно лечит.





Раиса Михайловна в палату с камерой нашей съемочной группе позволит войти лишь после того, как уложит волосы

Во-первых, женщина! А во-вторых, чувствует себя заметно лучше.

после подпишут: "Президент-волонтер"! Даже не догадываясь, встретились-то коллеги. В свое время Раиса Михайловна была волонтером Красного Креста! Рекомендациям президента следует ежедневно. Ей так хочется поскорее вернуться домой. COVID заболела вся семья, но подкосило только пенсионерку. И дело даже не в возрасте, сказались проблемы со здоровьем до. В январе перенесла серьезную операцию. Вот и получается, за год врачи спасли женщину дважды.Сегодня Раиса Михайловна жалеет только об одном: многое не успела сказать лично! Президент, конечно, просил позвонить. Она пока не знает, как это сделать, поэтому передает привет из телевизора: "Спасибо большое, президент! Спасибо за все. Старается он: и пенсии вовремя дает, и повышает. И к пенсионерам, к людям ко всем на свете. Чтоб он долго-долго жил".

Не ожидали такой встречи и в этой палате. Оба попали в 4-ю с непростым течением болезни

Юрию даже пришлось трижды переливать плазму крови. Мужчины уже идут на поправку. Навостренные лыжи по направлению к дому еще во вторник заметил и президент. Руслан, кстати, - художник-декоратор, занимается лепниной. Юрий - старший электромонтер: в следующем году будет 35 лет, как работает на ТЭЦ-4. Когда сидишь в четырех стенах и чувствуешь себя уже лучше, первое, рассказывают пациенты, чего хочется – это, разумеется, к семье. А второе - вернуться к работе! Это уже 6-ая, первый приезд президента в "красную зону".

Михаил Горегляд, заместитель директора Борисовского КХП:

"Люди, которые сегодня лечатся, они действительно понимают, что надо быть благодарным, что у нас и промышленность работает, и сельское хозяйство развивается, медицина на уровне, образование. И тут, конечно, благодарность и главе государства. Люди кое-где на Западе за миской супа стоят в очереди, у нас такого нету".

Сегодня Михаил абсолютно здоров. И уже вернулся к привычному режиму. Работает в Борисове замдиректором сельхозпредприятия. Да-да! И никаких там медицинских корочек в кармане. Это, к слову, тот самый мужчина, которого отдельные. причисляющие себя к белым халатам, назвали подставным пациентом. Дескать, это ж врач из Могилева! Прекратить и заняться действительно полезным делом.

Вот, например, сосед по палате Михаила. Сергей Бахар. Помните, это на его спине весь диалог продержал руку президент

Сегодня он не хочет вспоминать про болезнь, с воодушевлением рассказывает и показывает дело жизни! А это значит - высокая проходимость, культурные растения не мнутся. И работать в поле можно выходить уже ранней весной!Наши предприятия, хозяйства России, Казахстана, Украины - есть спрос, поэтому времени ни на болезни, ни уж на забастовки нет.

И вот еще одна история - мотивирующая и умиляющая. Встреча маленького человека с миром и своей семьей

Это Витебский роддом. Выписка Марины Логиновой. Теперь она мама троих сыновей! А ведь еще 4 декабря, когда в ее палату вошел президент, она была в ожидании чуда. Тогда не без страха, но первое лицо, звучит громко, вселило веру.

Марина Логинова, многодетная мама:

"Мне очень приятно было! Такое состояние, а тут поддержка. Приободрил, кончено, глава государства. Напутствия получила, выполнила.