Узнали, когда стартуют новогодние ярмарки в Беларуси

По стране это почти тысяча зеленых точек. В ассортименте - хвойные деревья, ели в кадках и ароматные букеты. Готовятся к тематическому шопингу также торговые объекты. Завершается оформление витрин и украшение залов. Всего представят свыше 20 тыс. новогодних наименований. В их числе и сладкие подарки - около 70 кондитерских вариаций. К этому сезону в упаковку внедрили 3D-формат и снежные голограммы.