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Узнали, когда стартуют новогодние ярмарки в Беларуси

Более 600 новогодних ярмарок проведут в Беларуси, первые стартуют уже 8 декабря. С 15 декабря откроются елочные базары.

По стране это почти тысяча зеленых точек. В ассортименте - хвойные деревья, ели в кадках и ароматные букеты. Готовятся к тематическому шопингу также торговые объекты. Завершается оформление витрин и украшение залов. Всего представят свыше 20 тыс. новогодних наименований. В их числе и сладкие подарки - около 70 кондитерских вариаций. К этому сезону в упаковку внедрили 3D-формат и снежные голограммы.

В праздники торговая сеть порадует новогодними скидками и дегустациями, рекламными играми и интерактивом. Всего запланировано порядка 12 тыс. зимних акций.

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