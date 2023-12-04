3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Узнали, когда стартуют новогодние ярмарки в Беларуси
Более 600 новогодних ярмарок проведут в Беларуси, первые стартуют уже 8 декабря. С 15 декабря откроются елочные базары.
По стране это почти тысяча зеленых точек. В ассортименте - хвойные деревья, ели в кадках и ароматные букеты. Готовятся к тематическому шопингу также торговые объекты. Завершается оформление витрин и украшение залов. Всего представят свыше 20 тыс. новогодних наименований. В их числе и сладкие подарки - около 70 кондитерских вариаций. К этому сезону в упаковку внедрили 3D-формат и снежные голограммы.
В праздники торговая сеть порадует новогодними скидками и дегустациями, рекламными играми и интерактивом. Всего запланировано порядка 12 тыс. зимних акций.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой
Почему Азербайджан - богатая страна и как Минск налаживает сотрудничество с Баку
Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ Беларуси - социсследование
На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
В мире
Все
Прибалтийское вымирание: в Латвии число новорожденных за 9 месяцев впервые не достигло 10 тыс.
The Economist: Выборы президента Украины могут состояться в 2025 году
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ