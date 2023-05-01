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Когда труд крут! Как студенческие отряды меняют жизнь молодежи
Возможность для молодых белорусов безвозмездно получить дополнительную рабочую специальность. Для этого нужно вступить в студенческий отряд. Ребята работают в составе педагогических, сервисных, строительных отрядов, на социальных и промышленных объектах. Виктория Шаркова пообщалась с теми, кто не упускает такой возможности и заботится о своем будущем (подробности в видео).
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