Когда труд крут! Как студенческие отряды меняют жизнь молодежи

Возможность для молодых белорусов безвозмездно получить дополнительную рабочую специальность. Для этого нужно вступить в студенческий отряд. Ребята работают в составе педагогических, сервисных, строительных отрядов, на социальных и промышленных объектах. Виктория Шаркова пообщалась с теми, кто не упускает такой возможности и заботится о своем будущем (подробности в видео).