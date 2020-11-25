Подобные радикальные методы далеко не верхушка айсберга. Вспомнить хотя бы недавние взрывы автомобилей в Гродно. Когда цель - террор населения, ни о каком диалоге не может идти речи. Так считают и в этом чате. На просьбу взглянуть на вещи здраво, услышать тех, кто торопится на учебу, работу, в поликлинику, пользователю с таким предложением посоветовали пойти куда подальше и лишь ответили, что "в чате не принято писать такие вещи". Действительно. Только революция, терроризм и хардкор. Это все, что нужно знать о мирных протестующих и каком-то вменяемом общении.