3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Когда цель - террор населения, ни о каком диалоге не может идти речи
Подобные радикальные методы далеко не верхушка айсберга. Вспомнить хотя бы недавние взрывы автомобилей в Гродно. Когда цель - террор населения, ни о каком диалоге не может идти речи. Так считают и в этом чате. На просьбу взглянуть на вещи здраво, услышать тех, кто торопится на учебу, работу, в поликлинику, пользователю с таким предложением посоветовали пойти куда подальше и лишь ответили, что "в чате не принято писать такие вещи". Действительно. Только революция, терроризм и хардкор. Это все, что нужно знать о мирных протестующих и каком-то вменяемом общении.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
На что можно использовать семейный капитал?
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов