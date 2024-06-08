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Когда увидели наш уровень производства, попросили спроектировать еще и молочный комбинат - Бартош

Когда увидели наш уровень производства, попросили спроектировать еще и молочный комбинат - Бартош

Гости из Улан-Батора приехали на "Белагро". Белорусы построят новую молочно-товарнуюферму в Монголии. Уже есть и первый житель - подарок от министра сельского хозяйства Беларуси Сергея Бартоша. Это корова - рекордсменка породы с генетически потенциалом до 16 тонн молока в год, которая выращена в хозяйстве "Гастеловское".

Сегодня заключили контракт на второй комплекс. Первый для них был как новинка.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

По словам главы ведомства, после того как увидели белорусский уровень производства и уровень белорусской продукции, зашел разговор о проектировании и строительстве молочного комбината.

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