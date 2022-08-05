Когда в Беларусь может прийти очередная волна коронавирусной инфекции?

Мы полагаем, зарегистрированные в Беларуси препараты доказали свою эффективность. Даже когда была самая тяжелая волна, я не единожды обращал внимание, что те, кто вакцинирован, в реанимацию, как правило, вообще не попадали. Недавно мы зарегистрировали кубинскую вакцину. В будущем планируем ее использовать для детей. Хотя та же китайская вакцина эффективна для детей с 5 лет.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси