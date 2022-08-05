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Когда в Беларусь может прийти очередная волна коронавирусной инфекции?
Очередная волна коронавирусной инфекции может прийти в Беларусь в сентябре. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения. Как пояснил Дмитрий Пиневич, это связано с тем, что большинство белорусов вернутся на свои рабочие места из отпусков и дач. При этом причин для паники нет. Система здравоохранения к этому готова. И с большой долей вероятности основная часть заболевания придется на омикрон-штамм. Он переносится гораздо легче. Тем не менее, считает министр, игнорировать меры профилактики не стоит.
Мы полагаем, зарегистрированные в Беларуси препараты доказали свою эффективность. Даже когда была самая тяжелая волна, я не единожды обращал внимание, что те, кто вакцинирован, в реанимацию, как правило, вообще не попадали. Недавно мы зарегистрировали кубинскую вакцину. В будущем планируем ее использовать для детей. Хотя та же китайская вакцина эффективна для детей с 5 лет.
Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации 50!
Министр здравоохранения сегодня принял участие в торжественном мероприятии по случаю 50-летия Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации. Дмитрий Пиневич вручил лучшим специалистам центра нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности ведомства. В больнице принимают пациентов по трем основным профилям: неврологический, ортопедо-травматологический и кардиологический. При этом подход к каждому индивидуальный. Для тех, кто проходит лечение, предусмотрены занятия с психологом, логопедом, ЛФК, физиопроцедуры, массажи, упражнения на специальных тренажерах.
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