Когда может быть прерван декретный отпуск в Беларуси

Правом на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в Беларуси наделены работающие женщины независимо от трудового стажа. Однако на практике возникают ситуации, когда право на такой отпуск утрачивается. Когда это может произойти, рассказываетпортал 1prof.by.

Втелеграм-каналеДепартамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь на этот счет поясняют, что отпуск уходу за ребенком прекращается со дня, следующего за днем утраты оснований, по которым данный отпуск был им предоставлен. Это предусмотрено ч. 6 ст. 185 Трудового кодекса.

Правда, перечень таких оснований в законодательстве о труде не прописан. Но эксперты в области труда считают, что к случаям, когда утрачивается право на отпуск по уходу за ребенком можно отнести:

увольнение матери с работы (службы);

наступление у женщины отпуска по беременности и родам в период, когда старшему ребенку еще не исполнилось 3 лет;

отобрание ребенка и помещение его на государственное обеспечение;

лишение родительских прав;

смерть ребенка и др.

Специалисты Департамента госинспекции труда уточняют, если работник (мать/отец), находящийся в отпуске по уходу за ребенком, выходит на работу, даже на условиях неполного рабочего времени, указанный отпуск прекращается. А у работника начинает исчисляться рабочий год, дающий право на трудовой отпуск.

Причем в случае, если женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, в очередной раз планирует стать мамой и подтверждает этот радостный факт документально, то декретный прерывается для предоставления матери отпуска по беременности и родам и продолжается по его окончании. Порядок описан в ч. 4 ст. 185 Трудового кодекса.

Кстати, если в семье двое и более детей в возрасте до 3 лет отпуск по уходу за ребенком предоставляется одному лицу.

Стоит отметить, что в нашей стране укреплению института семьи и социальной поддержки союзов с детьми уделяется большое внимание.Наравне с матерями отцымогут уходить в отпуск по уходу за ребенком до достижения и м 3 лет. Наряду с Орденом матери в Беларуси даже может появитсяОрден Отца.