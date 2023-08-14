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Когда в Беларуси откроется сезон охоты на лося, лань и оленя

Когда в Беларуси откроется сезон охоты на лося, лань и оленя

В Беларуси с 20 августа открывается сезон охоты на лося, лань и оленя благородного. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

До 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных (без учета пола и возраста). Открытие сезона охоты приурочено к началу периода размножения (гона) оленьих и проводится, как правило, с подманиванием самцов (на вабу).

Разрешенные способы охоты - ружейный из засады, с подхода в течение суток.

Разрешенные орудия охоты - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. Дж, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженной пулей, охотничьи луки и арбалеты.

Фото planetabelarus.by.

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